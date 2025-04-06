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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
4584
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Ракетна атака Росії по Україні: Польща піднімала винищувачі

Ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Польща підняла винищувачі через загрозу на заході України

Польща підняла винищувачі через загрозу на заході України / © Associated Press

Польща зранку, 6 квітня, підняла у небо військову авіацію через ракетну атаку Росії по Україні. Для цього задіяли західні винищувачі.

Про це в X повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Повідомляється, що через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація.

Оперативне командування Збройних Сил наголосило, що контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування, додали у командуванні.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ близько 3:03 повідомили про пуски «Калібрів» з акваторії Чорного моря. Також Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К, який є носієм «Кинджалів».

Дата публікації
Кількість переглядів
4584
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