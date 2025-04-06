Ракетна атака Росії по Україні: Польща піднімала винищувачі

Польща підняла винищувачі через загрозу на заході України / © Associated Press

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Польща зранку, 6 квітня, підняла у небо військову авіацію через ракетну атаку Росії по Україні. Для цього задіяли західні винищувачі.

Про це в X повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Повідомляється, що через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація.

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Оперативне командування Збройних Сил наголосило, що контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування, додали у командуванні.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ близько 3:03 повідомили про пуски «Калібрів» з акваторії Чорного моря. Також Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К, який є носієм «Кинджалів».