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- Війна
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Відбулися пуски Х-101 з ворожих літаків — моніторингові канали
Наразі невідомо, чи це імітація пусків, чи справжній запуск ракет.
За попередньою інформацією, відбулися пуски Х-101 із Ту-95мс.
Про це інформують моніторингові канали.
Чекаємо ракети поблизу повітряного простору України у межах години ~5:30 - 6:30.
Передпускові маневри кількох бортів ТУ-95мс були здійснені з Волгоградської області Росії.
Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.