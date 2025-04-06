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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
483
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1 хв

Відбулися пуски Х-101 з ворожих літаків — моніторингові канали

Наразі невідомо, чи це імітація пусків, чи справжній запуск ракет.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Відбулися пуски Х-101 з ворожих літаків — моніторингові канали

За попередньою інформацією, відбулися пуски Х-101 із Ту-95мс.

Про це інформують моніторингові канали.

Чекаємо ракети поблизу повітряного простору України у межах години ~5:30 - 6:30.

Передпускові маневри кількох бортів ТУ-95мс були здійснені з Волгоградської області Росії.

Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.

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