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Україну атакують безпілотники: названа траєкторія руху
У низці областей лунає повітряна тривога.
У ніч проти 6 квітня 2025 року у низці областей пролунала повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - південний, південно-західний (вектор-Київщина);
БпЛА на Сумщині, курсом на Чернігівщину та Полтавщину;
БпЛА на заході та півночі Харківщини, курсом на захід та південь;
БпЛА у центрі Полтавщини, курс - довільний;
БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний.
“Черкаська область (Черкаський, Золотоніський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! м. Полтава! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА! Перебувайте в укриттях! Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА! Перебувайте в укриттях!”.
Нагадаємо, Росія вдарила по житловому кварталу Кривого Рогу балістичною ракетою та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки загинули 19 людей, з них 9 дітей. Ще 74 особи отримали поранення.