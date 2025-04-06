ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Україну атакують безпілотники: названа траєкторія руху

У низці областей лунає повітряна тривога.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 6 квітня 2025 року у низці областей пролунала повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - південний, південно-західний (вектор-Київщина);

  • БпЛА на Сумщині, курсом на Чернігівщину та Полтавщину;

  • БпЛА на заході та півночі Харківщини, курсом на захід та південь;

  • БпЛА у центрі Полтавщини, курс - довільний;

  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний.

“Черкаська область (Черкаський, Золотоніський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!  м. Полтава! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА! Перебувайте в укриттях!  Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА! Перебувайте в укриттях!”.

Нагадаємо, Росія вдарила по житловому кварталу Кривого Рогу балістичною ракетою та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки загинули 19 людей, з них 9 дітей. Ще 74 особи отримали поранення.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie