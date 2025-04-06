Україну атакують безпілотники: названа траєкторія руху

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У ніч проти 6 квітня 2025 року у низці областей пролунала повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

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БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - південний, південно-західний (вектор-Київщина);

БпЛА на Сумщині, курсом на Чернігівщину та Полтавщину;

БпЛА на заході та півночі Харківщини, курсом на захід та південь;

БпЛА у центрі Полтавщини, курс - довільний;

БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний.

“Черкаська область (Черкаський, Золотоніський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! м. Полтава! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА! Перебувайте в укриттях! Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА! Перебувайте в укриттях!”.

Нагадаємо, Росія вдарила по житловому кварталу Кривого Рогу балістичною ракетою та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки загинули 19 людей, з них 9 дітей. Ще 74 особи отримали поранення.