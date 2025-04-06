Украину атакуют беспилотники: названа траектория движения

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В ночь на 6 апреля 2025 года в ряде областей прозвучала воздушная тревога .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

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БпЛА на юге Черниговщины, курс – южный, юго-западный (вектор-Киевщина);

БПЛА в Сумской области, курсом на Черниговщину и Полтавщину;

БПЛА на западе и севере Харьковщины, курсом на запад и юг;

БпЛА в центре Полтавщины, курс – произвольный;

БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный.

"Черкасская область (Черкасский, Золотоношский р-ны) - угроза применения врагом ударных БпЛА! г. Полтава! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА! Находитесь в укрытиях! Кировоградская область - угроза применения врагом ударных БпЛА! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА!"

Напомним, Россия ударила по жилому кварталу Кривого Рога баллистической ракетой и дронами-камикадзе. В результате атаки погибли 19 человек, из них 9 детей. Еще 74 человека получили ранения.