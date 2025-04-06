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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
53
Время на прочтение
1 мин

Украину атакуют беспилотники: названа траектория движения

В ряде областей раздается воздушная тревога.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 6 апреля 2025 года в ряде областей прозвучала воздушная тревога .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • БпЛА на юге Черниговщины, курс – южный, юго-западный (вектор-Киевщина);

  • БПЛА в Сумской области, курсом на Черниговщину и Полтавщину;

  • БПЛА на западе и севере Харьковщины, курсом на запад и юг;

  • БпЛА в центре Полтавщины, курс – произвольный;

  • БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный.

"Черкасская область (Черкасский, Золотоношский р-ны) - угроза применения врагом ударных БпЛА! г. Полтава! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА! Находитесь в укрытиях! Кировоградская область - угроза применения врагом ударных БпЛА! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА!"

Напомним, Россия ударила по жилому кварталу Кривого Рога баллистической ракетой и дронами-камикадзе. В результате атаки погибли 19 человек, из них 9 детей. Еще 74 человека получили ранения.

Дата публикации
Количество просмотров
53
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