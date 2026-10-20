До +21° в Украине: синоптикиня рассказала, как долго продержится теплая погода

Прогноз погоды в Украине

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В Украине до конца недели сохранится теплая осенняя погода. В среду, 21 октября, в большинстве областей температура воздуха будет составлять +13…+18°, а на западе и юге местами поднимется до +21°.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

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Какая будет погода в Украине 21 октября

В среду температура воздуха в большинстве областей Украины составит +13…+18°, а на западе и юге местами будет достигать +22°. Ночью и утром будет +6…+11°, в Карпатах около 0…+5°.

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Ветер ожидается восточный и юго-восточный, скоростью 3-8 м/с. В западных областях он усилится до 7–12 м/с.

Небольшие осадки прогнозируется в Сумской, Черниговской и Полтавской областях, а также местами на востоке Украины.

«Завтра, 21 октября, небольшие дожди возможны только на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине и кое-где в восточных областях», — отметила Наталья Диденко.

Где в Украине 21 октября будут туманы

Ночью и утром туман возможны на Закарпатье, Прикарпатье, в южных и большинстве центральных областей.

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«Конечно, будут плавать туманы, как без них?» — пошутила синоптика.

Из-за туманов видимость на дорогах может ухудшаться, поэтому водителям следует быть особенно внимательными утром.

Погода в Киеве 21 октября: температура и осадки

В Киеве прогнозируют теплую осеннюю погоду. Максимальная температура воздуха будет составлять +14…+15°. Существенных осадков в столице не ожидается.

«Дожди маловероятны», — сообщила Наталья Диденко.

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По прогнозу синоптикини, теплая погода сохранится по меньшей мере до конца недели.

Напомним, ранее синоптики сообщали о потеплении в Украине из-за мощного антициклона Gerhard. Он должен помешать поступлению арктического холода и принести больше солнца и тепла.

По прогнозу, к концу недели днем температура воздуха будет +13…+18°, а ночью — +7…+12°.

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