- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 2 мин
До +21° в Украине: синоптикиня рассказала, как долго продержится теплая погода
Синоптикиня Наталья Диденко прогнозирует, что теплая погода в Украине сохранится до конца недели. В среду небольшие дожди возможны на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине и местами в восточных областях.
В Украине до конца недели сохранится теплая осенняя погода. В среду, 21 октября, в большинстве областей температура воздуха будет составлять +13…+18°, а на западе и юге местами поднимется до +21°.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Какая будет погода в Украине 21 октября
В среду температура воздуха в большинстве областей Украины составит +13…+18°, а на западе и юге местами будет достигать +22°. Ночью и утром будет +6…+11°, в Карпатах около 0…+5°.
Ветер ожидается восточный и юго-восточный, скоростью 3-8 м/с. В западных областях он усилится до 7–12 м/с.
Небольшие осадки прогнозируется в Сумской, Черниговской и Полтавской областях, а также местами на востоке Украины.
«Завтра, 21 октября, небольшие дожди возможны только на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине и кое-где в восточных областях», — отметила Наталья Диденко.
Где в Украине 21 октября будут туманы
Ночью и утром туман возможны на Закарпатье, Прикарпатье, в южных и большинстве центральных областей.
«Конечно, будут плавать туманы, как без них?» — пошутила синоптика.
Из-за туманов видимость на дорогах может ухудшаться, поэтому водителям следует быть особенно внимательными утром.
Погода в Киеве 21 октября: температура и осадки
В Киеве прогнозируют теплую осеннюю погоду. Максимальная температура воздуха будет составлять +14…+15°. Существенных осадков в столице не ожидается.
«Дожди маловероятны», — сообщила Наталья Диденко.
По прогнозу синоптикини, теплая погода сохранится по меньшей мере до конца недели.
Напомним, ранее синоптики сообщали о потеплении в Украине из-за мощного антициклона Gerhard. Он должен помешать поступлению арктического холода и принести больше солнца и тепла.
По прогнозу, к концу недели днем температура воздуха будет +13…+18°, а ночью — +7…+12°.