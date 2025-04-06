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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
220
Время на прочтение
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Трамп хотел "соскочить" с переговоров, но оказался в ловушке: эксперт

Политическая ситуация вокруг США, Европы и войны в Украине становится все сложнее.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Трамп хотел прекращения огня, но попал в ловушку Кремля

Трамп хотел прекращения огня, но попал в ловушку Кремля / © ТСН.ua

Украинский дипломат считает, что попытка Дональда Трампа навязать временное перемирие в войне РФ против Украины потерпела крах, а сам президент США оказался в сложном положении.

Об этом заявил украинский политик и дипломат Роман Бессмертный в интервью "Студии Запад".

По его словам, Дональд Трамп хотел добиться временного прекращения огня в войне, чтобы выйти из переговорного процесса и переложить ответственность на Европу.

"Трамп мечтал о немощности Европы. Он рассчитывал, что его действия заставят Украину пойти на уступки. Но после Парижского саммита стало понятно, что Европа останется на стороне Киева, а санкции против РФ будут только усиливаться", - сказал Бессмертный.

Дипломат обратил внимание на ключевые тезисы, озвученные после Парижского саммита, серьезно повлиявшие на ситуацию:

  • США получили сигнал от Европы о готовности продолжать финансовую, экономическую и военную помощь Украине.

  • Санкции против России не только сохранятся, но и будут усиливаться.

  • Европа остается союзником Украины и будет увеличивать поддержку.

  • Лидерами оборонной политики в ЕС стали Франция и Великобритания.

По словам Бессмертного, ситуация для Дональда Трампа еще больше усложнилась.

"Трамп рассчитывал достичь краткосрочного перемирия, но теперь ему нужна хоть какая-нибудь крошечная победа, чтобы выйти из ситуации. Проблема в том, что Москва этого не позволит. Путин будет держать его в ловушке", - пояснил дипломат.

По мнению Бессмертного, американское общество уже начинает осознавать, что политика Трампа вредит самим США, а он имеет только два пути: объединиться с Европой и усилить борьбу против "оси зла", или столкнуться с риском импичмента.

Напомним, эксперты утверждают, что Кремль пытается достичь двойственных целей - улучшить связи с США, затягивает мирные переговоры и продолжать боевые действия в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
220
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