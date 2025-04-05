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Что будет с армией РФ после войны: Буданов раскрыл детали
Будущее России будет зависеть не только от внутренних факторов, но и от действий международного сообщества.
Существенного сокращения русской армии не будет. Причина – стратегия Кремля, которая предполагает сохранение большой численности войск.
Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналистке Анне Максимчук.
«Они не будут существенно сокращать количество вооруженных сил. Этому абсолютно логические объяснения. Прежде всего, им нужно такое количество по их стратегии», — пояснил Буданов.
Начальник ГУР отметил, что сейчас 50% российского военного бюджета идет на выплаты военным.
«Это доплаты бойцам, единовременные выплаты за подписание контракта, финальные выплаты, если он дожил до конца контракта, компенсации за ранения, выплаты за гибель», - рассказал он.
Кроме того, значительная часть средств тратится на закупку боеприпасов и ремонт техники. После войны все эти выплаты прекратятся, что позволит высвободить огромный бюджет.
По словам Буданова, распад РФ не произойдет сам собой.
«Еще раз говорю, сам по себе ни один такой процесс в мире не происходит», - подчеркнул он.
Напомним, по словам Буданова, украинцев, которые не защищают свою родину с оружием в руках и не помогают армии в тылу, нельзя считать гражданами Украины.