Що буде з армією РФ після війни: Буданов розкрив деталі

Кирило Буданов пояснив, чому росія не скоротить армію після війни та чи можливий її розвал

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Істотного скорочення російської армії не буде. Причина — стратегія Кремля, яка передбачає збереження великої чисельності військ.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю журналістці Анні Максимчук.

«Вони не будуть істотно зменшувати кількість збройних сил. Цьому є абсолютно логічні пояснення. Перш за все, їм потрібна така кількість згідно їхньої стратегії», — пояснив Буданов.

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Начальник ГУР зазначив, що зараз 50% російського воєнного бюджету йде на виплати військовим.

«Це доплати бійцям, одноразові виплати за підписання контракту, фінальні виплати, якщо він дожив до кінця контракту, компенсації за поранення, виплати за загибель», — розповів він.

Окрім цього, значна частина коштів витрачається на закупівлю боєприпасів і ремонт техніки. Після закінчення війни всі ці виплати припиняться, що дозволить вивільнити величезний бюджет.

За словами Буданова, розпад РФ не відбудеться сам по собі.

«Ще раз кажу, сам по собі жоден такий процес у світі не відбувається», — наголосив він.

Нагадаємо, за словами Буданова, тих українців, які не захищають свою батьківщину зі зброєю в руках і не допомагають армії в тилу, не можна вважати громадянами України.