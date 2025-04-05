Буданов сказав, кого не можна вважати громадянами України

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов / © Associated Press

Реклама

Тих українців, які не захищають свою батьківщину зі зброєю в руках і не допомагають армії в тилу, не можна вважати громадянами України.

Таку думку висловив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю військовослужбовиці та телеведучій Анні Максимчук.

За його словами, той, хто не хоче захищати Україну, «жодним чином не може вважати себе громадянином і суспільство має сприймати його саме так, як би це жорстко не звучало».

Реклама

«Хтось може з автоматом у руках захищати, хтось може в тилу кувати перемогу, але всі мають працювати на цю перемогу. А якщо людина каже “а я тут до чого, нехай хтось інший робить“ — ні, ти не громадянин», — наголосив Буданов.

Очільник ГУР також зауважив, що на 11 році війни, яку розв’язала проти нашої держави Росія, пізно шукати мотивацію для захисту України та «прокидатися».

«Запізно прокидатися, час на це вичерпаний. Якщо він не прокинувся за 11 років, то, мабуть, це не його», — зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, ухилянтам можуть заблокувати банківські рахунки тоді, коли ТЦК видає виконавче провадження за порушення правил військового обліку.