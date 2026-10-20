Буданов спростував заяви РФ про захоплення Добропілля

Кирило Буданов

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На тлі заяв Росії про нібито захоплення Добропілля на Донеччині керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що місто залишається під контролем ЗСУ. Він звинуватив командувача російського угруповання військ «Центр» Андрія Іванаєва в дезінформації Володимира Путіна.

Про це Буданов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Що Буданов заявив про ситуацію в Добропіллі

«Прямо зараз тривають важкі переговори заради стійкого миру, який потрібен не лише Україні», — зазначив Кирило Буданов.

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Він наголосив, що в цей складний момент усі сторони мають діяти виважено, реально оцінювати ситуацію та повідомляти правдиву інформацію.

«Об’єктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне захоплення цього українського міста російськими військами не йдеться», — підкреслив керівник Офісу Президента.

Раніше російський Генеральний штаб заявив про нібито захоплення Добропілля. Відомство також оприлюднило відео, яке мало б підтвердити контроль армії РФ над містом, проте достовірність кадрів викликала сумніви.

Генеральний штаб ЗСУ спростував ці заяви та підкреслив, що Добропілля залишається під контролем України, а твердження російського командування не відповідають дійсності.

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Президент Володимир Зеленський 18 жовтня також заявив, що Добропілля перебуває під контролем України.

Буданов звинуватив російського командувача в дезінформації

За словами Буданова, генерал-полковник Андрій Іванаєв, який командує російським угрупованням військ «Центр», свідомо вводить російське керівництво в оману, залякує підлеглих і ставить їм нереальні завдання — за будь-яку ціну продемонструвати захоплення Добропілля.

«Оскільки сам Іванаєв уже прозвітував про це», — зауважив Буданов.

Він додав, що Сили оборони України продовжують утримувати позиції, захищаючи інтереси держави та українську землю.

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«Жодні неправдиві заяви не змінять реальність», — наголосив керівник Офісу Президента.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про масовану російську атаку на Україну в ніч проти 20 жовтня. Унаслідок ударів у різних регіонах загинули й постраждали люди, пошкоджено житлові будинки, підприємства та об’єкти критичної інфраструктури.

Також командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив про стабілізацію Слов’янсько-Краматорського напрямку. За його словами, раніше на цій ділянці фронту українські військові зазнавали значних втрат.

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