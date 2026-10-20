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В українській мові можна почути обидва слова — «мати» й «матір», через що іноді виникають сумніви, який варіант правильний. Насправді помилки немає в жодному з них: усе залежить від того, у якому відмінку вжито іменник і яке значення потрібно передати. Тлумачний словник української мови, укладений за участю Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, фіксує слово «мати» з формами непрямих відмінків, зокрема «матері» та «матір». Перевірити їх можна сайті Інституту мовознавства НАН України.

Коли правильно говорити «мати», а коли — «матір»

Щоб не плутатися, потрібно запам’ятати просте правило: «мати» — це звичайна форма називного відмінка, а «матір» найчастіше вживають у знахідному відмінку.

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Наприклад:

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Мати повернулася додому. Хто? Мати. Це називний відмінок.

Діти зустріли матір біля будинку. Кого? Матір. Це знахідний відмінок.

Я подякував матері за турботу. Кому? Матері. Це давальний відмінок.

Він пишається матір’ю. Ким? Матір’ю. Це орудний відмінок.

Вона розповіла про матір. Про кого? Про матір. Це знахідний відмінок із прийменником.

Саме тому неправильно механічно замінювати одне слово іншим у всіх реченнях. Треба визначити, на яке запитання відповідає іменник.

Як відмінюється слово «мати»

Щоб упевнено використовувати ці форми в усному мовленні та на письмі, варто запам’ятати відмінювання слова в однині.

Називний: мати. Мати приготувала вечерю.

Родовий: матері. Немає матері вдома.

Давальний: матері. Допомогти матері.

Знахідний: матір. Обійняти матір.

Орудний: матір’ю. Пишатися матір’ю.

Місцевий: на матері. На матері була світла сукня.

Кличний: мати. Мати, я вже вдома!

Зверніть увагу: у родовому й давальному відмінках правильно казати «матері», а не «матір». В орудному відмінку пишемо «матір’ю» з апострофом.

Чи можна сказати «матір» у називному відмінку

Таку форму можна зустріти в літературі, урочистому мовленні та релігійних текстах. Наприклад, слово «Богоматір» є традиційним найменуванням Діви Марії. Проте в повсякденному мовленні, коли йдеться про жінку стосовно її дітей, природною нормативною формою називного відмінка є саме «мати».

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Запам’ятайте: мати прийшла, матері немає, допомогти матері, побачити матір, пишатися матір’ю. Обидва слова правильні, але вживати їх потрібно відповідно до граматичного контексту.

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