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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Заблокували в машині у спеку: ТЦК утримував чоловіка з вагітною дружиною

Гончаренко заявив про скандал за участю ТЦК на Черкащині.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Вагітну жінку майже весь день тримали в заблокованому авто під сонцем: на Черкащині спалахнув скандал із ТЦК

Вагітну жінку майже весь день тримали в заблокованому авто під сонцем: на Черкащині спалахнув скандал із ТЦК / © ТСН.ua

На Черкащині працівники ТЦК та поліції заблокували в автомобілі чоловіка із Херсонщини та його вагітну дружину, утримуючи їх під палючим сонцем майже цілий день.

Про черговий скандал за участю військовослужбовців та розбіжності у результатах службового розслідування розповів народний депутат Олексій Гончаренко.

Інцидент стався влітку у місті Золотоноша Черкаської області, проте на слідчій комісії його розглядають тепер.

За словами Гончаренка, чоловіка з Херсонщини зупинили працівники військкомату. Після відмови надати документи його автівку заблокували машинами ТЦК та поліції.

За словами представниці Уповноваженого з прав людини, люди провели в машині під палючим сонцем майже весь день. А працівник ТЦК нібито не дозволяв залити пальне в бак, щоб подружжя не могло увімкнути кондиціонер.

«Ситуацію вдалося вирішити лише після втручання представниці Уповноваженого з прав людини: чоловіку виписали повістку, автівку розблокували, подружжя поїхало далі», — зазначив Гончаренко.

Депутат зауважив на розбіжності: у службовому розслідуванні поліція вказала, що рішення відпустити чоловіка ухвалили ще об 11:30. Але представниця Уповноваженого заявляє, що особисто приїхала на місце лише близько 15:30–16:00, а поїхала звідти о 17:30 — вже після того, як автівку розблокували.

«На щастя, ця історія завершилася добре: жінка згодом народила, з нею та дитиною все гаразд. Але питання залишаються: як проводилося службове розслідування і чому його висновки настільки відрізняються від того, що, за словами очевидців, відбувалося на місці?», — додає Гончаренко.

Раніше повідомлялося, що у ТЦК на столичному Печерську сталася стрілянина.

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