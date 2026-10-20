Мобілізований помер після побиття у львівському ТЦК: ДБР повідомило про підозру

Працівник ТЦК до смерті забив мобілізованого / © Державне бюро розслідувань

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У Львові співробітник районного ТЦК та СП отримав підозру за побиття до смерті мобілізованого громадянина. За даними слідства, підозрюваний раніше вже мав проблеми із законом і діяв у складі групи разом зі своїми колегами.

Про це повідомили у ДБР.

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Військовий ТЦК забив до смерті мобілізованого: що йому загрожує

Як з’ясували працівники Державного бюро розслідувань, фігурант спільно з іншими службовцями військкомату завдав потерпілому множинних тілесних ушкоджень. У момент нападу беззахисний чоловік був на підлозі із зафіксованими за спиною руками в кайданках.

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Військовослужбовці завдавали йому ударів кулаками та ногами в ділянку тулуба й грудної клітки, зокрема, підозрюваний ударив його ногою щонайменше двічі.

«Після побиття потерпілого силоміць перенесли до технічного приміщення ТЦК у Львові. Звідти його згодом забрала швидка допомога. У лікарні медики виявили у чоловіка численні переломи ребер, тяжкі ушкодження легень та інші небезпечні для життя травми. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося», — пишуть у ДБР.

У відомстві додали, що підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. У серпні 2026 року рішенням Шевченківського районного суду міста Львова його визнали винним в отриманні хабара за попередньою змовою групою осіб. На той момент суд призначив йому покарання, яке не передбачало реального терміну тримання під вартою.

Проте у вересні 2026 року він скоїв новий тяжкий злочин.

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© Державне бюро розслідувань

Наразі ДБР повідомило затриманому про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

За рішенням суду підозрюваного відправили під варту без можливості внесення застави. Наразі слідчі ДБР встановлюють коло всіх працівників ТЦК, причетних до побиття, та з’ясовують обставини загибелі чоловіка.

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