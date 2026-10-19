Дубінський заявив, що суд відвів слідчого у справі про його побиття у СІЗО

Олександр Дубінський

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Народний депутат Олександр Дубінський заявив, що суд задовольнив клопотання про відвід слідчого Шевченківського управління поліції Києва, який розслідував обставини його ймовірного побиття у столичному СІЗО в листопаді 2023 року.

Про це Дубінський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За словами нардепа, майже за три роки розслідування його жодного разу не допитали, а заяви про те, що він упізнав осіб, які нібито завдавали йому ударів, залишилися без належного реагування правоохоронців.

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«Після 3-х років поневірянь, суд відвів слідчого Шевченківської поліції Києва, які вдавав, що розслідує моє побиття у СІЗО, яке сталося у листопаді 2023 року. За цей час мене жодного разу не допитали, а мої заяви про те, що я впізнав тих, хто завдав мені ударів, вирушали під сукно», — написав Дубінський.

Дубінський стверджує, що його били протягом двох ночей поспіль. До організації ймовірного побиття він звинувачує керівництво Київського СІЗО, зокрема начальника установи та його заступників. Безпосереднім виконавцем нардеп називає одного з ув’язнених, який, за його твердженням, мав неформальний вплив на інших утримуваних.

Нагадаємо, у грудні 2023 року представники Дубінського повідомили про його ймовірне побиття у Київському СІЗО. Тоді поліція підтвердила отримання відповідного звернення.

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