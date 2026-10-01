Вбивство Фаріон: 20-річний обвинувачений отримав найвищу міру покарання

В’ячеслав Зінченко у залі суду / © ТСН

Реклама

У Шевченківському районному суді Львова оголосили вирок у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон 20-річному В’ячеславу Зінченку дали довічне.

Про це передає ТСН із зали суду.

Реклама

«Прокурори Львівської обласної прокуратури довели в суді вину мешканця Дніпра, який убив громадську діячку, народну депутатку України VII скликання Ірину Фаріон. Призначене судом покарання — довічне позбавлення волі», — зазначили в Офісі генпрокурора.

Реклама

Зінченку інкриміновано умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Вирок суду набуде законної чинності після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, перед оголошенням вироку біля будівлі суду зібралися декілька десятків людей, вулицю було перекрито, посилено заходи безпеки. Прихильники Ірини Фаріон прийшли з картонками, на яких написано: «Довічне».

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

Мовознавиця та громадська діячка Ірина Фаріон була поранена 19 липня 2024 року у Львові пострілом у голову на вулиці Масарика у Львові. Того ж дня пізно ввечері Ірина Фаріон померла внаслідок поранення.

Реклама

25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Ним виявився на той час 18-річний В’ячеслав Зінченко з Дніпра. За даними МВС, під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

В’ячеслав Зінченко на одному із засідань суду заявив, що не визнає своєї провини.

Під час одного із судових засідань Зінченко намагався повіситись за допомогою футболки, але судова охорона цьому завадила.

Реклама

Донька Ірини Фаріон публічно висловлювала вимогу покарати Зінченка довічним позбавленням волі, натомість мати Зінченка висловлювала особисту впевненість, що сина буде виправдано та його відпустять.

Новина доповнюється

Новини партнерів