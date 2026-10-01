Навіщо восени треба ставити тарілку з содою під ліжко: науковці пояснили, чому це працює

Як позбутися неприємного запаху в оселі / © pixabay.com

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Восени в спальні нерідко з’являється затхлий запах: вікна частіше зачинені, постіль довше залишається вологою після сну, а повітря гірше циркулює. Один із простих домашніх способів зменшити неприємні запахи — поставити під ліжко відкриту тарілку з харчовою содою. Американський ресурс Martha Stewart пояснює науковий принцип цього методу: сода, або гідрокарбонат натрію, є лужною речовиною і може вступати в реакцію з кислими сполуками, які є причиною багатьох неприємних запахів. У результаті запах стає менш відчутним.

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Чому сода справді прибирає запах

Секрет не в тому, що сода буквально витягує весь запах із повітря. Її дія пов’язана передусім із хімічною нейтралізацією. Частина молекул, які ми сприймаємо як неприємний запах, має кислу природу. Лужний гідрокарбонат натрію може реагувати з ними, змінюючи їхні властивості та зменшуючи леткість.

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Саме тому сода може бути корисною проти запаху затхлості, поту, домашніх тварин та деяких інших побутових запахів. За даними експертів, для помітного результату може знадобитися щонайменше доба, а стійкі запахи іноді потребують кількох днів.

Важлива деталь — площа контакту з повітрям. Чим ширша ємність із содою, тим більше порошку контактує з повітрям. Саме тому замість глибокої склянки краще взяти невелику широку тарілку.

Як правильно поставити соду під ліжко восени

Для домашнього експерименту достатньо насипати 3–5 столових ложок сухої соди тонким шаром у широку тарілку та поставити її під ліжко. Не потрібно додавати воду чи змішувати порошок з іншими речовинами.

Залиште соду щонайменше на добу. Якщо запах у кімнаті виражений сильніше, порошок можна залишити на кілька днів, а потім замінити свіжим. Фахівці також зазначають, що для закритих просторів соду краще використовувати у відкритій або вентильованій ємності, щоб забезпечити доступ повітря.

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Однак цей спосіб працює саме проти запаху, а не проти причини сирості. Якщо під ліжком пахне цвіллю, на стіні з’явилися темні плями або матрац постійно вологий, тарілка із содою проблему не вирішить. Потрібно перевірити вентиляцію, джерела вологи та стан поверхонь.

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