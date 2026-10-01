Гарбуз на зиму: три способи заморозити його так, щоб зберегти смак і текстуру

Гарбуз / © Pixabay

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Гарбуз можна використовувати не лише восени. Якщо правильно його заморозити, він стане запасом для супів, каш, випічки та десертів на всю зиму. Втім, просто нарізати овоч шматками та покласти в морозилку — не завжди найкраща ідея.

Як заморозити гарбуз шматочками, у вигляді пюре та напівготовим, читайте на сайті ТСН.ua

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Перед заморожуванням гарбуз потрібно помити, розрізати, видалити насіння і волокнисту частину, а також зрізати шкірку.

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Після цього гарбуз потрібно добре обсушити. Це один із важливих етапів: чим більше зайвої вологи потрапить у морозилку, тим більше льоду утвориться на шматочках.

Заморожування гарбуза кубиками

Очищену м’якоть нарізають невеликими кубиками. Шматочки розкладають в один шар на дошці або таці, щоб вони не торкалися один одного, і ставлять у морозильну камеру. Коли кубики добре підмерзнуть, їх можна пересипати в пакет або контейнер.

Такий спосіб називають попереднім або порційним заморожуванням. Він допомагає уникнути ситуації, коли весь гарбуз змерзається в одну велику грудку.

Заморожування гарбуза у вигляді пюре

Гарбузове пюре — зручна основа для крем-супів, каш, млинців, оладок, сирників та домашньої випічки.

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Гарбуз нарізають великими шматками та запікають до м’якості. Після цього м’якоть відділяють від шкірки та перебивають блендером. Пюре потрібно повністю охолодити, після чого розкласти у невеликі контейнери або пакети.

Зручно заморожувати пюре порціями - по 200–300 грамів. Тоді не доведеться розморожувати весь запас одразу.

Напівготовий гарбуз

М’якоть можна запекти або злегка протушкувати, охолодити та розкласти порціями в контейнери чи пакети. Цей спосіб особливо зручний для тих, хто взимку хоче швидко приготувати гарбузову кашу, суп-пюре або начинку для випічки.

Запечений гарбуз після розморожування часто має більш насичений смак, ніж сирий, а зайва волога частково випаровується ще під час приготування.

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Як правильно зберігати гарбуз

Повністю уникнути зміни текстури після заморожування неможливо — під час заморожування вода в клітинах овоча утворює кристали льоду, які впливають на його структуру.

Але кількість зайвої вологи можна зменшити. Для цього добре обсушуйте сирий гарбуз перед заморожуванням; заморожуйте невеликими порціями; використовуйте герметичні пакети або контейнери; не заморожуйте гарбуз повторно після розморожування.

За стабільної температури морозильної камери та правильного пакування гарбуз може зберігатися кілька місяців. Оптимально використовувати його протягом сезону, щоб смак і якість залишалися якомога кращими.

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