Раптово пищить у вусі й за хвилину минає: чому виникає цей дивний симптом

Вухо / © Credits

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Раптовий високий писк або дзвін в одному вусі, який через кілька секунд чи хвилин зникає, знайомий багатьом людям. У більшості випадків короткочасний шум у вухах не свідчить про серйозне захворювання. Однак якщо він повторюється, стає постійним або супроводжується іншими симптомами, причину варто з’ясувати разом із лікарем.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Медично такий стан називають тинітусом. Це відчуття звуку, якого насправді немає в навколишньому середовищі. Людина може чути не лише писк чи дзвін, а й гул, шум, дзижчання, клацання або інший звук. Він може виникати в одному чи обох вухах, бути постійним або періодичним.

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За даними фахівців, певна форма тинітусу трапляється приблизно у 15–20% дорослих.

Чому раптом починає пищати у вусі

Однією з найпоширеніших причин є вплив гучного звуку. Після концерту, перебування в клубі, роботи з гучною технікою або прослуховування музики на високій гучності людина може тимчасово відчути дзвін чи писк у вухах.

Надмірний шум здатен пошкоджувати чутливі клітини внутрішнього вуха, які беруть участь у сприйнятті звуків. Важливе значення має не лише гучність, а й тривалість впливу: що сильніший шум, то швидше він може нашкодити слуховій системі.

Водночас короткий епізод шуму, який виникає рідко й швидко минає, не обов’язково означає пошкодження слуху.

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Причиною може бути сірчана пробка

Тинітус іноді виникає через надмірне накопичення вушної сірки. Сірчана пробка здатна частково перекрити слуховий прохід, через що з’являються відчуття закладеності, приглушений слух і шум у вусі.

Не варто намагатися діставати сірку глибоко ватними паличками. Це може проштовхнути її ще далі в слуховий прохід і посилити проблему.

Шум у вухах також може супроводжувати запалення вуха, накопичення рідини в середньому вусі або інші порушення слухової системи.

Вікові зміни слуху

Ще однією поширеною причиною тинітусу є вікове погіршення слуху. Якщо людина почала частіше перепитувати співрозмовників, збільшувати гучність телевізора або гірше розуміти мовлення в шумних місцях, варто перевірити слух.

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Деякі ліки також можуть впливати на появу або посилення шуму у вухах. Такий побічний ефект можливий, зокрема, у разі застосування окремих антибіотиків, сечогінних, протималярійних та інших препаратів. Тому якщо симптом з’явився після початку нового лікування або зміни дозування, про це варто повідомити лікаря. Самостійно скасовувати призначені препарати не слід.

Стрес може посилювати симптом

На сприйняття тинітусу впливає і стрес. Напруження та тривожність можуть зробити шум у вухах більш помітним, а сам тинітус, своєю чергою, здатен посилювати дискомфорт.

Особливо добре це може відчуватися ввечері. У тихій кімнаті немає інших звуків, які відволікають увагу, тому навіть слабкий писк або гул може здаватися сильнішим.

Коли шум чути лише в одному вусі

Тинітус може бути одностороннім. Причиною іноді стають локальні проблеми — наприклад, сірчана пробка або порушення слуху з одного боку.

Водночас постійний шум лише в одному вусі потребує медичної оцінки. У рідкісних випадках односторонній тинітус може бути пов’язаний із захворюваннями слухового та вестибулярного нервів.

Важливо розрізняти короткий писк, який триває кілька секунд і виникає зрідка, та постійний односторонній шум. Це не однакові ситуації.

На які симптоми звернути увагу

Іноді шум у вухах супроводжується іншими проявами. Наприклад, при хворобі Меньєра разом із тинітусом можуть виникати напади запаморочення, погіршення слуху та відчуття тиску або закладеності у вусі.

Окремий різновид — пульсуючий тинітус. У такому разі людина чує ритмічний звук, який може збігатися з частотою серцебиття. Про це обов’язково варто повідомити лікарю, оскільки причини такого шуму можуть відрізнятися від звичайного дзвону чи писку.

З шумом у вухах іноді також пов’язують проблеми скронево-нижньощелепного суглоба. Якщо одночасно виникають біль у щелепі, клацання під час руху або дискомфорт під час жування, про це теж слід розповісти лікарю.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Якщо писк або дзвін виникає рідко, триває лише кілька секунд і не супроводжується іншими симптомами, зазвичай приводів для паніки немає.

Однак медична консультація потрібна, якщо шум у вухах став постійним, часто повторюється, виникає лише з одного боку або заважає спати й концентруватися.

Особливо важливо не зволікати, якщо тинітус раптово з’явився разом із погіршенням слуху. Раптова нейросенсорна втрата слуху потребує термінового медичного обстеження. Людина при цьому може відчувати закладеність одного вуха, гірше чути та одночасно помічати шум або писк.

Лікування залежить від причини. Якщо проблему спричинила сірчана пробка, її видалення може позбавити від симптомів. За наявності втрати слуху лікар може рекомендувати слуховий апарат або інші методи, які допомагають зробити тинітус менш помітним.

Отже, короткий і рідкісний писк у вусі найчастіше не є приводом для занепокоєння. Але якщо шум не минає, регулярно повторюється або супроводжується втратою слуху, запамороченням, болем чи іншими симптомами, його не варто ігнорувати.

Як ми писали, раптове почервоніння й відчуття жару в одному вусі найчастіше пов’язані з тимчасовими змінами кровообігу, температурою, фізичним навантаженням або емоціями. Водночас подібний симптом може виникати через подразнення чи запалення вуха, шкірні реакції та деякі інші стани. Якщо вухо регулярно червоніє й пече, симптом триває довго або супроводжується болем, набряком, виділеннями чи погіршенням слуху, варто звернутися до лікаря.

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