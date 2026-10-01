США відсіяли частину союзників НАТО від ключової зустрічі: у Європі вимагають пояснень

США і НАТО / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа не запросила низку ключових союзників на зустріч, присвячену майбутньому НАТО. Серед країн, які залишилися поза новим форматом, — Велика Британія, Франція та держави Балтії.

Про це пише Politico з посиланням на шістьох дипломатів, знайомих із планами.

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Зустріч має відбутися наступного місяця у Польщі. Її ініціатором став керівник політичного напряму Пентагону Елбрідж Колбі.

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Формат фактично є невеликою робочою групою, яка має обговорювати трансформацію НАТО. Однак вибір учасників уже викликав запитання серед союзників.

«Ми робимо все, що від нас вимагають. Ми намагаємося зрозуміти, які критерії та яка мета цих зустрічей. Нам поки що мало що пояснили», — заявив представник однієї з країн, яка не отримала запрошення.

Особливе невдоволення викликає те, що частина виключених держав витрачає значні кошти на оборону і відіграє важливу роль у самому Альянсі.

Кого запросили

Колбі вже провів дві подібні зустрічі за участю Норвегії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Німеччини та Нідерландів. Цей формат отримав назву Бергенської групи.

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За словами дипломата однієї із запрошених країн, мета групи нібито не полягає у розколі Альянсу. Учасники хочуть напрацьовувати ідеї у вузькому колі, а потім виносити їх на обговорення всіх членів НАТО.

«Це може стати двигуном трансформації для всього Альянсу», — заявив дипломат.

До групи невдовзі може приєднатися і Данія після домовленості зі США щодо розширення американської військової присутності у Гренландії.

Сам Колбі раніше пояснював вибір учасників тим, що йдеться про союзників, які швидко виконують зобов’язання щодо оборонних витрат, мають достатній масштаб і готові переходити до практичних кроків.

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У Європі побоюються поділу НАТО на «хороших» і «поганих»

Занепокоєння посилюється через попередню риторику адміністрації Трампа.

Ще у квітні Politico повідомляло, що у Білому домі обговорювали своєрідний підхід із поділом союзників залежно від того, наскільки вони відповідають пріоритетам Вашингтона.

Міністр оборони США Піт Гегсет також раніше говорив про необхідність «зразкових союзників» і попереджав, що країни, які не підтримують інтереси США, можуть зіткнутися з наслідками.

Трамп, зі свого боку, неодноразово критикував союзників по НАТО через рівень оборонних витрат і недостатню, на його думку, підтримку американської політики.

Через це частина дипломатів побоюється, що новий вузький формат може стати ще одним джерелом напруження всередині Альянсу.

«Якщо вони спробують розділити НАТО на "хороших" і "поганих", це буде небезпечно для США. Але для Європи це питання виживання», — заявив один зі співрозмовників Politico.

Водночас представники запрошених країн наполягають, що метою ініціативи є не створення окремого блоку всередині НАТО, а прискорення реформ і посилення військових можливостей європейських союзників.

Росія розширює географію гібридних атак

Раніше повідомлялося, що Росія змінює тактику гібридного тиску на Захід і розширює географію потенційних атак.

За даними західних розвідок, Москва розглядає можливість використання цивільних суден і контейнеровозів у Середземному морі для запуску ударних безпілотників. Також РФ може готувати підводні диверсії проти шляхів сполучення та телекомунікаційних кабелів.

Окремо американська розвідка отримала інформацію про можливі плани Росії щодо ударів дронами по країнах Середземномор’я, зокрема Іспанії, Франції та Італії.

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