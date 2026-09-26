Путін готує нове вторгнення з масовими жертвами: які країни НАТО опинилися під загрозою удару РФ

Кремлівський диктатор Владімір Путін / © ТСН.ua

Реклама

Не маючи сил для відкритого збройного нападу, Москва планує розхитати єдність західних союзників через низку масштабних диверсій. Головною метою Кремля є створення екзистенційної загрози для Європи, щоб примусити світ до вигідних для себе переговорів. Європейські фахівці попереджають про небезпечну зміну військової доктрини агресора та підготовку нових провокацій.

Про ймовірні плани російського удару по території Альянсу розповів польський військовий аналітик Мацей Коровай в інтерв’ю Onet.

Реклама

Підготовка до нападу на країни Балтії

Останнім часом російська влада оновила власну військову доктрину, узаконивши застосування сили для захисту російськомовного населення за кордоном. Найбільша небезпека наразі нависла над Естонією, Литвою та Латвією, де проживає значна кількість таких громадян.

Реклама

«Слова Путіна пов’язані з цими правовими умовами і показують чітку схему поширення російської агресії», — наголосив Мацей Коровай.

Такі відкриті погрози спрямовані не проти всього блоку НАТО, а проти конкретних країн задля поляризації західних союзників. Експерт вважає, що для досягнення своїх цілей Росія намагатиметься влаштувати інцидент із масовими жертвами.

«Я переконаний, що Росія готує щось більш вражаюче проти країн НАТО, щоб погрожувати своєрідним екзистенційним конфліктом», — попередив військовий аналітик.

Ядерний шантаж та глобальні цілі

Після ймовірної атаки чи операції під чужим прапором Москва розраховує на жорстку відповідь з боку Північноатлантичного альянсу. Це дозволить російському керівництву виставити себе жертвою, консолідувати суспільство та перейти до відкритого ядерного шантажу.

Реклама

«Наступний етап ескалації може бути пов’язаний із попереджувальним ядерним вибухом на полігоні чи в районі Балтійського моря», — припускає фахівець.

Подібний радикальний сценарій дасть Москві можливість примусити Захід до переговорів під загрозою застосування зброї масового ураження. У такому випадку агресор вимагатиме поділу світу на нові сфери впливу, повністю ігноруючи інтереси України.

Розширення географії російських атак

Російська Федерація дійсно змінює тактику гібридного тиску на Захід та суттєво розширює географію потенційних ударів. Москва серйозно розглядає можливість використання цивільних суден і контейнеровозів у Середземному морі для запуску ударних безпілотників.

За даними західних розвідок, Кремль готується діяти безпосередньо з моря, загрожуючи південним та західним морським кордонам Європи. Окрім повітряних атак, ворог планує вчиняти підводні диверсії на шляхах сполучення та виводити з ладу телекомунікаційні кабелі.

Реклама

Для реалізації цих масштабних терористичних планів Росія готує нові атаки дронами, ціллю яких стануть ключові країни Середземномор’я. Американська розвідка вже отримала тривожну інформацію про можливі плани агресора щодо ударів по Іспанії, Франції та Італії.

Європейські фахівці пов’язують таку несподівану активізацію російської диверсійної діяльності зі значною шкодою від ударів по російських підприємствах. Своїми незаконними діями в Європі ворог намагається посіяти розбіжності в НАТО та змусити країни послабити підтримку української армії.

Новини партнерів