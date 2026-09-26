Вечір у клубі став у майже $11тис.: туристка попередила про помилку, якої легко припуститися

Туристка на Балі випадково витратила понад $10 тисяч / © www.flickr.com/neomezz

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Відпочинок на Балі обернувся для австралійки Гейлі Девіс несподіваними витратами. Жінка була переконана, що заплатила за VIP-місце в нічному клубі близько 1 650 доларів, однак лише через кілька днів з’ясувала: з її картки списали 10 650 доларів.

Про це повідомило видання Bored Panda.

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Гейлі відпочивала на Балі разом із найкращою подругою та родиною. На Новий рік до них приєдналися друзі, а оскільки квитки на багато популярних святкових заходів уже розкупили, компанія вирішила провести вечір в Atlas Super Club у Куті, де мав виступати американський репер Swae Lee.

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Австралійка забронювала для компанії розкішне місце неподалік сцени з власним басейном. Вона була впевнена, що бронювання коштує 1 650 доларів. Сума здалася друзям чималою, однак вони погодилися заплатити за VIP-відпочинок у новорічну ніч.

Проблеми виникли ще під час оплати. Спочатку Гейлі намагалася розрахуватися кредитною карткою через сайт клубу, однак транзакція не пройшла. Вона переказала гроші другові, щоб той скористався іншою карткою, проте система повідомила про недостатню кількість коштів. Зрештою австралійка зателефонувала до клубу та оплатила бронювання телефоном.

Уже під час вечірки компанія замовляла алкогольні напої, кальян, бургери, картоплю фрі та устриці. За словами Гейлі, персонал приносив замовлення просто до їхнього місця на срібних тацях.

Навіть наприкінці вечора друзі не зрозуміли, скільки насправді заплатили. Офіціантка намагалася пояснити Гейлі, що на їхньому рахунку залишилася значна невикористана сума. Через мовний бар’єр австралійка не зрозуміла її та запропонувала залишити гроші як чайові.

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Працівники клубу також віддали компанії пляшки алкоголю на винос. Частину з них друзі дорогою роздали іншим людям. Лише коли якась із жінок сказала Гейлі, що одна з пляшок текіли коштує близько 600 доларів, та почала підозрювати, що з розрахунками щось не так.

Остаточно масштаби помилки вона усвідомила лише через три дні. Гейлі хотіла витратити приблизно 20 доларів у McDonald’s, але її картку відхилили. Спочатку вона вирішила, що її банківські дані могли скомпрометувати.

Перевіривши рахунок, жінка побачила списання на 10 650 доларів за відвідування клубу. Виявилося, що VIP-місце коштувало у понад шість разів дорожче, ніж вона вважала. Водночас близько 7 000 доларів із внесеної суми компанія навіть не витратила, а Гейлі фактично запропонувала залишити ці гроші закладу.

Згодом друзі повернули австралійці свої частини витрат. Однак, за її словами, за кілька тижнів очікування на кредитній картці додатково накопичилося близько 700 доларів відсотків.

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Гейлі визнала, що такої ситуації можна було уникнути. Її історія водночас спричинила активне обговорення у соцмережах: користувачі дивувалися, чому компанія не перевірила курс валют і не помітила різниці в сумі ще під час оплати.

Нагадаємо, у США жінка вийшла на обідню перерву, а повернулася з 2 мільйонами доларів. Раніше ми повідомляли, як їй це вдалося.

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