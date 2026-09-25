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«Мобільний телефон» у 1943 році: старе фото породило теорію про мандрівника в часі
Звичайний на перший погляд знімок часів Другої світової війни породив теорію про «мандрівника в часі». Користувачів Мережі зацікавив чоловік, жест якого дуже нагадує телефонну розмову.
Чорно-біла світлина, зроблена в Рейк’явіку, Ісландія, 1943 року, знову стала приводом для суперечок у Мережі. Користувачі звернули увагу на чоловіка, який тримає руку біля вуха так, наче розмовляє мобільним телефоном, — і це породило теорію про «мандрівника в часі».
Про це повідомило видання Daily Mail.
Фотографію десятиліттями зберігала родина Крістьяна Гоффмана. Ще 2016 року він опублікував її у Facebook, звернувши увагу на незвичну позу одного з перехожих. За словами Гоффмана, чоловік стоїть окремо від інших людей, а його жест нагадує поведінку сучасної людини під час телефонної розмови.
Втім, користувачі соцмереж запропонували значно простіші пояснення. Одні припустили, що чоловік лише чухав вухо, інші — що він підніс до нього годинник, аби перевірити, чи той працює.
Світлина, опублікована Гоффманом багато років тому, у червні знову почала ширитися Мережею. Цього разу дискусія продовжилася і в X. Там з’явилася версія, що в руці чоловіка міг бути невеликий радіоприймач. Водночас перші компактні транзисторні радіоприймачі з’явилися лише у 1950-х роках.
Не всі користувачі сприйняли історію серйозно. Один із них пожартував, що чоловіка, який просто почухав вухо, через 83 роки «звинуватили у мандрівництві в часі». Інший зауважив, що мобільний телефон у 1943 році однаково був би непотрібним без мережі стільникового зв’язку. Також висували припущення, що загадковий чоловік міг бути шпигуном країн Осі.
Фото було зроблене в особливий для Ісландії період. Під час Другої світової війни країна офіційно зберігала нейтралітет, однак через стратегічне розташування острів 1940 року зайняли британські війська, щоб не допустити можливого вторгнення Німеччини. Згодом відповідальність за його оборону перейшла до США.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на відомій світлині Нью-Йорка, зробленій 1936 року, знайшли деталь, яка породила теорії про подорожі в часі. Усе через загадковий предмет у руці одного з перехожих.