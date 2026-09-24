25-річний хлопець помер від передозування кофеїном: деталі трагедії

Смерть від передозування кофеїном / © Credits

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У Великій Британії 25-річний Альфі Ґоддард помер від передозування кофеїном. Трагічний випадок стався 28 жовтня 2025 року, а днями Коронерський суд Ессекса завершив розгляд справи й офіційно визнав смерть випадковою.

Про це пише Mirror.

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25-річний хлопець помер від передозування кофеїном: як це сталося

Напередодні трагедії хлопець ужив значну кількість кофеїнових капсул, після чого його стан стрімко погіршився. Перехожі помітили Альфі на вулиці в стані марення: він ішов босоніж, і його нудило кров’ю. Хлопець намагався самостійно викликати собі «швидку», проте через важкий психотичний епізод не зміг чітко пояснити ситуацію диспетчеру.

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Йому викликали екстрену допомогу та забрали до лікарні, однак урятувати життя юнака не змогли. Серце Альфі зупинилося. Токсикологічна експертиза виявила в його крові концентрацію кофеїну, яка була на смертельному рівні.

Під час обшуку кімнати загиблого правоохоронці виявили чимало упаковок із препаратом.

«Вилучені з квартири Альфі предмети — це капсули, що містили кофеїн. На мою думку, саме прийом цих капсул призвів до такої неадекватної поведінки», — каже інспектор поліції Ессекса Том Бастендорфф.

У лікарні не знали про обсяги та види кофеїнових добавок, які купував пацієнт. Альфі мав низку діагнозів, зокрема, розлад аутистичного спектра, синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), медикаментозний психоз і параноїдну шизофренію.

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За словами його сестри Дейзі, через свої особливості Альфі володів «схильністю до залежностей» і не усвідомлював реальної загрози від надмірного вживання стимуляторів.

«Його вразливість робила дуже небезпечним той факт, що він міг вільно купувати в мережі все, що хотів. Він замовляв товари оптом і ставав буквально одержимим різними добавками та продуктами для здоров’я, попри всі спроби родини обмежити таке споживання».

У суді коронер виніс остаточний вердикт: «Альфі Ґоддард ненавмисно помер від токсичної дії кофеїну, прийнявши велику кількість кофеїнових таблеток у себе вдома того ж дня. Протягом кількох років йому були діагностовані параноїдна шизофренія, розлад аутистичного спектра та СДУГ на тлі зловживання різними речовинами».

Рідні та близькі згадують Альфі як добру й чуйну людину, яка понад усе любила дарувати радість іншим. Водночас родина застерігає суспільство від легковажного ставлення до висококонцентрованих добавок, які вільно продаються в інтернеті.

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У закладі International House, де мешкав чоловік, уже облаштували пам’ятний сад на його честь.

«За Альфі дуже сумують усі, хто його знав, і в цей дуже сумний і важкий час ми думками з його родиною та друзями. Щоб вшанувати його пам’ять, ми створили меморіальний сад, де його друзі та близькі можуть провести час і згадати його. Ми сподіваємося, що це стане тривалою шаною Альфі й принесе розраду всім, хто продовжує відчувати його втрату. Він залишається в наших думках», — поділився представник установи.

Скільки пити кави, аби не було погано

Нагадаємо, реакція на кофеїн суттєво різниться залежно від генетики, віку, стану здоров’я, рівня магнію чи наявності тривожних розладів. У разі підвищеної чутливості навіть невелика доза може викликати нудоту, тремтіння, прискорене серцебиття, безсоння, головний біль та підвищення тиску.

Оскільки спеціальних тестувань не існує, поріг толерантності визначають шляхом тимчасового виключення або поступового введення стимулятора.

Загальноприйнята безпечна норма для здорових дорослих становить до 400 мг кофеїну на день, проте людям із підвищеною чутливістю, серцево-судинними хворобами чи проблемами зі шлунком варто суттєво обмежити його вживання. Також зменшити споживання рекомендують літнім людям, дітям і вагітним (не більше 200 мг на добу).

Щоб мінімізувати негативні наслідки, зменшувати дозу слід поступово, обираючи альтернативи на кшталт трав’яних чаїв чи кави без кофеїну.

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