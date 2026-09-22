У 23-річного чоловіка виявили рак після незвичної знахідки в душі / © www.freepik.com/free-photo

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23-річний мешканець Лондона Едді Лінд дізнався про рак яєчка після того, як випадково помітив невелике ущільнення, витираючись рушником після душу.

Про це повідомило видання LADBible.

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У лютому 2026 року чоловік звернув увагу на незвичну шишку на яєчку. Уже наступного дня він пішов до сімейного лікаря, який направив його на УЗД. Обстеження викликало підозру, що новоутворення може бути злоякісним.

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Події розвивалися швидко. 27 березня у лондонській лікарні Святого Томаса лікарі видалили чоловікові яєчко, щоб не допустити можливого поширення хвороби. Пізніше біопсія підтвердила рак.

За словами Едді, до цього він спеціально не перевіряв себе на ознаки хвороби, а ущільнення помітив випадково. Завдяки ранньому виявленню йому знадобився лише тритижневий курс хіміотерапії замість дев’яти тижнів, на які він спочатку очікував.

Лікування не минуло без ускладнень. Після операції у чоловіка протягом кількох тижнів була кровотеча, через що йому призначили антибіотики. Під час хіміотерапії він втратив волосся, а через інфекцію та високу температуру кілька днів провів у лікарні.

Тепер Едді закликає молодих чоловіків не ігнорувати будь-які незвичні зміни в організмі та звертатися до лікарів. За його словами, у 23 роки він не очікував почути діагноз «рак», однак хвороба може виникнути й у молодому віці.

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Чоловік також збирає кошти для Guy’s Cancer Charity, яка, зокрема, підтримує підлітків та молодих людей із онкологічними захворюваннями.

Нагадаємо, раныше ми повідомляли, що звичайне похмілля виявилося зовсім не тим, чим здавалося 23-річному чоловікові. Після появи головного болю медики виявили у нього рідкісну пухлину мозку.

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