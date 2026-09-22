Кум Каменських жорстко розніс Потапа і видав, як він вплинув на позицію співачки: "Це якесь жахіття"

Геннадій Вітер, Потап та Настя Каменських

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Кум співачки Насті Каменських — продюсер Геннадій Вітер — жорстко розніс репера Потапа та видав, як той вплинув на його куму.

Знаменитості вже багато років знайомі. Хоч останнім часом Геннадій Вітер не спілкується з кумою, але продюсер стежить за її поведінкою в медіапросторі. І позиція Насті Каменських відверто шокує Геннадія Вітера, про що він розповів на проєкті «Наодинці з Гламуром». Продюсер вважає, що своїми вчинками та заявами скандальний дует викреслив себе з українського контексту. Утім, Геннадій Вітер переконаний, що це все ж таки наслідки дій саме Потапа, а от Настя Каменських, мовляв, просто слідує за ним.

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«Те, що неслося, це якесь жахіття. Я вважаю, це якась маячня, яку їй вбив, скоріш за все, Потап для того, щоб знову піднятися на якийсь там щабель. Те, що вони зробили, це дурість. Вони повністю себе викреслили з українського сегменту. Але я вважаю, це точно не Настя. Це більше творчість Потапа, це його отакі вибрики. Він вважає, що таким чином зможе знову притягнути аудиторію, яка за кордоном. Таким чином вони хочуть собі концерти, бо гроші ж мають можливість закінчуватися», — говорить продюсер Анні Севастьяновій.

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Потап і Настя Каменських / © instagram.com/realpotap

Геннадій Вітер також зізнався, що хоч і з Настею він приятелював, але з Потапом у нього взагалі не склались взаємини. І на те є причина. Продюсер говорить, що вони з репером занадто різні. За словами Вітера, Потап — це про «пафос» та «понти», а от він більше звертає увагу на наповнення людини. На цьому тлі між ними й не задалося спілкування.

«Льоша дуже поверхова людина, дуже агресивна і пафосна. Я його зовсім не сприймаю. Для нього важливі понти, у що людина одягнута, що вона несе, які в неї друзі. Мені все одно! Мені важливо, що у людини всередині. Саме в цьому в нас різниця. Йому важливі понти, яскравий і несправжній шоубізнес. Я дуже не люблю людей, які в очі кажуть одне, а за спиною починають нести якусь іншу історію», — говорить продюсер.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "ПІСНІ, САУНА, БАБЛО" Продюсер ПЕРЕМИВ КІСТКИ ВСЬОМУ ШОУБІЗУ - правда про РОБОТУ із ЗІРКАМИ

Нагадаємо, довкола Потапа та Насті Каменських не вщухає скандал. Нещодавно пара дала інтерв’ю росіянці Катерині Гордєєвій. У ході розмови співачка видала, що в неї з’явилась «кіста через українську мову». На тлі цієї заяви в Мережі з’явилось чимало мемів. Тим часом гуморист Юрій Великий взагалі «порвав» пародією на це інтерв’ю.

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