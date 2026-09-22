Офіс не завжди кращий: 3 міфи про віддалену роботу, які не витримали перевірки

Навколо віддаленої роботи не вщухають суперечки — це спасіння чи прокляття сучасних працівників і роботодавців / © Фото з відкритих джерел

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Віддалена робота не є винаходом останніх років, але саме після пандемії Covid-19 вона стала предметом гострих суперечок між працівниками та керівниками. Частина менеджерів переконана, що без офісу люди працюють гірше, втрачають зв’язок із компанією та стають менш мотивованими, однак результати наукових досліджень виявляються значно складнішими.

Про це пише Popular Science.

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Міф №1: вдома люди працюють менш продуктивно

Один із найпоширеніших аргументів проти віддаленої роботи полягає в тому, що вдома працівники нібито більше відволікаються, менше працюють і зрештою виконують менше завдань. Однак дослідження показують, що універсального правила тут немає.

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У відомому експерименті 2015 року 249 працівників колцентру китайської компанії випадковим чином розподілили між роботою вдома та в офісі. Працівники на дистанційній роботі продемонстрували на 13% вищу продуктивність: близько 9% приросту пояснювали довшим фактичним часом роботи, а ще 4% — більшою кількістю дзвінків за хвилину.

Щоправда, половина учасників, яких перевели на дистанційну роботу, згодом вирішила повернутися до офісу. Серед причин було й побоювання пропустити можливості для кар’єрного зростання.

Пізніше дослідники провели значно масштабніший експеримент із 1612 працівниками тієї ж компанії. Шестимісячне дослідження показало, що гібридна модель не погіршила продуктивність, а також позитивно вплинула на утримання працівників.

Як показало дослідження у Nature, співробітники, які частину часу працювали вдома, рідше звільнялися, водночас показники їхньої роботи не погіршилися.

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Це не означає, що будь-яка професія однаково добре підходить для дистанційного формату. Але твердження, що робота вдома автоматично робить людину менш продуктивною, наукові дані не підтверджують.

Міф №2: віддалені працівники менш лояльні

Ще один популярний стереотип полягає в тому, що люди, які рідше бачать колег і керівників, швидше втрачають зв’язок із компанією та частіше звільняються.

Однак у згаданому дослідженні Nature рівень звільнень серед працівників без керівних посад, які працювали за гібридною схемою, знизився приблизно на третину. Для менеджерів такої різниці не виявили.

Ще раніше, 2007 року, дослідники з Університету штату Пенсильванія дійшли схожих висновків. Працівники, які працювали дистанційно, повідомляли про вищу задоволеність роботою, менший стрес і менше бажання залишити компанію.

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Водночас є й інший бік питання. Дослідження програм обов’язкового повернення до офісу в Microsoft, SpaceX та Apple показало, що такі зміни могли супроводжуватися відтоком досвідчених працівників, які мали більше можливостей знайти аналогічну роботу.

Міф №3: повернення до офісу покращує настрій

Прихильники обов’язкової роботи в офісі часто пояснюють її необхідність корпоративною культурою, командним духом і кращою взаємодією між співробітниками. Проте дослідження не дають підстав вважати, що саме примусове повернення автоматично робить працівників щасливішими.

Дослідники проаналізували 137 компаній, які запровадили обов’язкову присутність в офісі. Після таких змін працівники нижче оцінювали загальну задоволеність роботою, баланс між роботою та особистим життям, керівництво й корпоративну культуру.

Водночас помітного покращення фінансових показників компаній дослідники не виявили. Тобто саме собою повернення співробітників до офісів не гарантувало бізнесу кращих результатів.

Новіші дані також вказують на важливість добробуту працівників. У дослідженні за участю 7704 медиків, опублікованому 2026 року, дистанційні працівники повідомляли про вищий рівень добробуту та рідше залишали свої робочі місця.

Як зазначають автори цього дослідження у Frontiers in Psychology, для утримання працівників важливішим фактором може бути саме їхній добробут, а не фізична близькість до офісу.

Чи означає це, що офіс більше не потрібен

Не зовсім. Дослідження не доводять, що дистанційна робота є кращою для кожної людини, кожної професії чи кожної компанії.

Є й важливий нюанс: робота з дому може посилювати соціальну ізоляцію. Дослідження 2026 року, опубліковане в Science, показало, що дистанційна робота може суттєво збільшувати відчуття ізоляції та негативно впливати на психічне здоров’я, особливо серед людей, які живуть самі.

Тож наукова картина значно складніша за просте протиставлення офісу та дому. Віддалений формат не робить працівника автоматично ледачим чи нелояльним, а повернення до офісу саме собою не гарантує ані вищої продуктивності, ані кращого настрою.

Найбільше значення можуть мати конкретні умови роботи, характер професії, можливість спілкуватися з колегами і те, наскільки комфортним є обраний формат для самого працівника.

Нагадаємо, нудьга на роботі має несподіваний ефект і далеко не для всіх означає падіння продуктивності. Вчені з’ясували, що людей з певними рисами характеру вона може, навпаки, підштовхувати працювати краще.

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