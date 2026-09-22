"У Москві святкують": Україна відреагувала на виключення російських олігархів із санкційних списків

Андрій Сибіга / © Associated Press

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Зняття санкцій ЄС із російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана обурило МЗС України. У Києві закликали європейські країни запровадити проти них власні обмеження.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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«Рішення виключити Усманова та Фрідмана з санкційного списку є ганебним і нічим не виправданим», — заявив міністр.

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За словами дипломата, такий розвиток подій вигідний російській владі, оскільки б’є по європейській єдності.

«У Москві святкують, адже отримали те, чого прагнули: відчуття безкарності, приниження Європейського Союзу та розкол серед європейців», — наголосив Сибіга.

Водночас український міністр запропонував альтернативний механізм тиску на російських мільярдерів і звернувся до країн-учасниць ЄС із пропозицією діяти самостійно.

«Але святкування в Москві ще можна зіпсувати. Закликаю всі держави-члени ЄС уже зараз заявити, що вони запровадять власні національні санкції проти цих двох осіб», — підсумував очільник української дипломатії.

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Нагадаємо, посли країн Європейського Союзу погодили подовження російських санкцій ще на три роки, однак із санкційного списку мають виключити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Раніше йшлося про те, що у Німеччині за борги виставили на продаж віллу тоді ще підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова, який є одним із найбагатших людей у РФ.

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