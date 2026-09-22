Близько 3000 залишаться під санкціями, але не вони: ЄС виключив двох російських олігархів зі списку

Санкції ЄС проти РФ

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Посли країн Європейського Союзу погодили подовження антиросійських санкцій ще на три роки, однак із санкційного списку мають виключити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Про це 22 вересня повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів ЄС.

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Йдеться про подовження санкцій щодо приблизно 3000 фізичних та юридичних осіб, які залишаться у списку. Раніше обмеження щодо російських громадян і компаній потрібно було подовжувати кожні шість місяців.

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Латвія зняла блокування

Посли ЄС раніше вже домовилися виключити Усманова та Фрідмана із санкційного списку в обмін на подовження обмежень на три роки. Однак рішення залишалося заблокованим через позицію Латвії.

Зрештою Латвія утрималася під час ухвалення рішення, що дозволило досягти домовленості, повідомили дипломати.

Санкційні рішення ЄС потребують одностайної підтримки країн-членів.

Водночас рішення послів ще має пройти формальну процедуру. Його остаточно ухвалять після завершення так званої письмової процедури.

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Чому Усманова та Фрідмана виключили зі списку

На початку вересня Франція несподівано для інших країн ЄС виступила за виключення Алішера Усманова із санкційного списку. Париж обґрунтував свою позицію міркуваннями національної безпеки.

Після цього Люксембург зажадав аналогічного рішення щодо Михайла Фрідмана.

Як зазначає Reuters, Фрідман подав проти Люксембургу позов на 16 млрд доларів.

Раніше йшлося про те, що у Німеччині за борги виставили на продаж віллу тоді ще підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова, який є одним із найбагатших людей у РФ.

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