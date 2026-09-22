Відомий режисер відвідав могилу акторки "Дизель шоу" Марини Поплавської та розчулив зверненням

Руслан Горовий та Марина Поплавська / © Колаж ТСН.ua

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Український режисер Руслан Горовий показав могилу Марини Поплавської та розповів про зворушливий спогад, який досі зберігає про загиблу акторку «Дизель Шоу».

Режисер відвідав місце поховання Марини Поплавської. Там він зробив пам’ятне фото. Горовий звернувся до подруги у своєму дописі. Він згадав один із кумедних епізодів, пов’язаних із Мариною. Також чоловік звернув увагу, що могилу нещодавно відвідували. Це стало для нього ще одним свідченням того, що акторку досі пам’ятають і люблять.

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«Привіт, сонечко. Я таки доїхав. Сьогодні було сонячно. Видно, що в тебе хтось недавно був. Люди любили і люблять тебе. Я скільки житиму памʼятатиму тебе і твого „мисливця на качок“, показаного на даху девʼятиповерхівки на Борщагівці», — написав Руслан Горовий.

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Руслан Горовий / © Instagram

За словами режисера, його дружба з Поплавською була пов’язана не лише з особистим спілкуванням. Акторка підтримувала його волонтерські ініціативи та долучалася до благодійних зборів. Саме ця сторона їхніх стосунків особливо згадалася Горовому під час відвідин її могили.

Напередодні загибелі Марина також зв’язувалася з режисером. Перебуваючи у Львові, вона переказала кошти на волонтерську допомогу та попросила передати ще 200 гривень на його домашню кішку, до якої була прив’язана. Друзі планували поговорити після повернення Поплавської до Києва, однак цього вже не сталося.

Могила Марини Поплавської / © facebook.com/ludmila.poplavs.ka.995251

Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року в ДТП поблизу села Мила на Київщині. Їй було 41. Акторка була відомою завдяки участі в гумористичному проєкті «Дизель Шоу», де створила низку яскравих образів.

Нагадаємо, нещодавно діти Степана Гіги показали, який вигляд має його могила через пів року після смерті.

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