Відомий музикант з РФ після виконання хіта "Одна калина" різко відповів на закиди композитора Квінти

Руслан Квінта і Сергій Григор’єв-Апполонов

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Російський музикант Сергій Григор’єв-Апполонов та український композитор Руслан Квінта продовжили публічно з’ясовувати стосунки після скандалу навколо виконання хіта «Одна калина».

Конфлікт спалахнув після того, як Квінта відреагував на виступ Григор’єва-Апполонова та українця Ігоря Синяка, який має російський паспорт. Артисти виконали українськомовний хіт у Німеччині, причому їхній виступ привернув увагу не лише самим фактом виконання пісні, а й ексцентричними образами артистів.

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Дата публікації 16:00, 21.09.26 Кількість переглядів 141 Блогер-зрадник Ігор Синяк заспівав «Одну калину» в Німеччині з другом-росіянином і нарвався на критику

Після публічної реакції Руслана Квінти Сергій Григор’єв-Апполонов вирішив відповісти композиторові. У Threads російський музикант заявив, що під час виступу в Німеччині скористався механізмом ліцензування публічного виконання через німецьку організацію GEMA.

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За словами артиста, окремий дозвіл автора для виконання каверу на концерті в Німеччині нібито не потрібен, оскільки відповідні відрахування здійснюються через систему колективного управління авторськими правами.

«Всім авторам, які зовсім не розуміються на авторському праві, присвячується… Щоб виконувати кавер на концерті в Німеччині, окремого дозволу автора не потрібно. Публічне виконання ліцензується через GEMA. Ми сплачуємо GEMA 5,75% від касового збору. Ці гроші розподіляються між авторами та правовласниками», — написав Григор’єв-Апполонов.

Допис Сергія Григор’єва-Апполонова

Музикант також заявив, що ставиться до авторів із повагою та виконує їхні композиції, оскільки, за його словами, хоче популяризувати улюблену музику: «Я з великою повагою ставлюся до авторів і співаю їхні пісні тому, що люблю їх. Хочу, щоб хороша музика продовжувала звучати та знаходила нову аудиторію».

Проте Руслан Квінта пояснив, що його претензія стосується не лише можливих авторських відрахувань. За словами Квінти, йдеться передусім про особисті немайнові права автора та обставини, за яких була виконана «Одна калина».

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«Ви плутаєте право на публічне виконання твору, яке дійсно може ліцензуватися через GEMA, з особистими немайновими правами автора. Ліцензія GEMA не надає права спотворювати твір, змінювати його або використовувати у спосіб, що порушує особисті права автора. Це прямо передбачено § 14 німецького Urheberrechtsgesetz», — наголосив Квінта.

Коментар Руслана Квінти

Композитор окремо підкреслив, що питання, на його думку, не залежить від громадянства виконавців, місця їхнього проживання чи сплати податків: «Питання тут не в тому, хто і де проживає, яке має громадянство чи де сплачує податки. Це питання авторського права».

До слова, у німецькому законодавстві справді існує поняття Urheberpersönlichkeitsrecht — особистих немайнових прав автора. Зокрема, закон передбачає захист автора від спотворення твору або іншого істотного посягання на нього за певних обставин.

Водночас наявність ліцензії на публічне виконання та питання дотримання особистих прав автора — це різні юридичні аспекти. Тому сама по собі сплата відповідних відрахувань не означає автоматичного вирішення всіх можливих претензій щодо способу використання твору.

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У випадку з «Однією калиною» Квінта наполягає саме на тому, що його обурив формат та обставини виконання композиції. Водночас остаточна правова оцінка конкретного виступу залежить від усіх обставин справи та відповідного застосування німецького законодавства.

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