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Олександр Педан показав себе у молодості і приголомшив, як змінився: "Машина часу не щадить"
Олександр Педан порівняв своє архівне фото зі свіжим. Шоумен продемонстрував, як із роками змінилась його зовнішність.
Український телеведучий Олександр Педан показав, який вигляд мав у молодості, та приголомшив, як відтоді змінився до невпізнання.
Шоумен у своєму Instagram опублікував два своїх фото. Перший кадр був свіжим. На світлині Олександр Педан позує з усмішкою на обличчі на тлі будинку. Шоумен був одягнений у чорне пальто та сірий светр.
Інший кадр Олександра Педана вже був архівним. Ведучий був зображений у яскравому вбранні. Його волосся було довгим та зовсім без сивини. Світлина була зроблена за часів молодості знаменитості.
Таким чином Олександр Педан продемонстрував, як із роками змінився. До слова, й сам ведучий переконаний, якщо порівняти його архівне фото зі свіжим, то його просто не впізнати.
«Машина часу нікого не щадить», — поділився своїми думками знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua показувала фото відомих українських ведучих на старті кар’єри. Наприклад, у Сергія Притули та Дмитра Комарова було довге волосся, а Машу Єфросиніну просто не впізнати.