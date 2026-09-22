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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Олександр Педан показав себе у молодості і приголомшив, як змінився: "Машина часу не щадить"

Олександр Педан порівняв своє архівне фото зі свіжим. Шоумен продемонстрував, як із роками змінилась його зовнішність.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Олександр Педан

Олександр Педан / © instagram.com/pedanos

Український телеведучий Олександр Педан показав, який вигляд мав у молодості, та приголомшив, як відтоді змінився до невпізнання.

Шоумен у своєму Instagram опублікував два своїх фото. Перший кадр був свіжим. На світлині Олександр Педан позує з усмішкою на обличчі на тлі будинку. Шоумен був одягнений у чорне пальто та сірий светр.

Олександр Педан / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан / © instagram.com/pedanos

Інший кадр Олександра Педана вже був архівним. Ведучий був зображений у яскравому вбранні. Його волосся було довгим та зовсім без сивини. Світлина була зроблена за часів молодості знаменитості.

Олександр Педан у молодості / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан у молодості / © instagram.com/pedanos

Таким чином Олександр Педан продемонстрував, як із роками змінився. До слова, й сам ведучий переконаний, якщо порівняти його архівне фото зі свіжим, то його просто не впізнати.

«Машина часу нікого не щадить», — поділився своїми думками знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua показувала фото відомих українських ведучих на старті кар’єри. Наприклад, у Сергія Притули та Дмитра Комарова було довге волосся, а Машу Єфросиніну просто не впізнати.

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