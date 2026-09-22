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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Александр Педан показал себя в молодости и ошеломил, как изменился: "Машина времени не щадит"

Александр Педан сравнил свое архивное фото со свежим. Шоумен продемонстрировал, как с годами изменилась его внешность.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Александр Педан

Александр Педан / © instagram.com/pedanos

Украинский телеведущий Александр Педан показал, как выглядел в молодости, и ошеломил, как с тех пор изменился до неузнаваемости.

Шоумен в своем Instagram опубликовал два своих фото. Первый кадр был свежим. На фотографии Александр Педан позирует с улыбкой на лице на фоне дома. Шоумен был одет в черное пальто и серый свитер.

Александр Педан / © instagram.com/pedanos

Александр Педан / © instagram.com/pedanos

Другой кадр Александра Педана уже был архивным. Ведущий был изображен в яркой одежде. Его волосы были длинными и совсем без седины. Фотография была сделана во времена молодости знаменитости.

Александр Педан в молодости / © instagram.com/pedanos

Александр Педан в молодости / © instagram.com/pedanos

Таким образом, Александр Педан продемонстрировал, как с годами изменился. К слову, и сам ведущий убежден, если сравнить его архивное фото со свежим, его просто не узнать.

«Машина времени никого не щадит», — поделился своими мыслями знаменитость.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua показывала фото известных украинских ведущих на старте карьеры. Например, у Сергея Притулы и Дмитрия Комарова были длинные волосы, а Машу Ефросинину просто не узнать.

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