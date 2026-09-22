Ужасное нападение в школе: 11-летний ученик с топором набросился на 10-летнюю девочку

Школа. / © Associated Press

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В Польше 10-летняя девочка пострадала от приступа в школе. По данным полиции, на нее набросился 11-летний ученик.

Об этом сообщают издания Polsat News и RMF24 со ссылкой на полицию.

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Представительница Подлясского воеводского управления полиции Марта Роддзик сообщила, что около 8:00 на номер экстренной службы 112 поступило сообщение об инциденте в одной из школ Колненского уезда.

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По неофициальному сообщению, ученик пятого класса вышел из школьного туалета с топором и несколько раз ударил стоявшую в коридоре 10-летнюю девочку. Он бил ее по плечу, голове и руке.

Свидетелем нападения стал один из родителей, находившийся в школе. Именно этот мужчина остановил малолетнего нападающего.

На место вызвали скорую помощь. Ребенок был в сознании. Ее доставили в Университетскую детскую клиническую больницу в Белостоке.

Также на территорию школы были вызваны офицеры. Они задержали 11-летнего мальчика на месте нападения. Проводится расследование всех обстоятельств инцидента.

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Как сообщалось, в польском Цмелеве поляк избил украинца цепью. Отмечается, что Марцин Д. совершил жестокое нападение на гражданина Украины на почве национальной ненависти. В совершенном злоумышленник признался, однако попытался оправдать свои действия якобы внезапной «амнезией». За совершенное рецидивисту грозит длительный срок заключения.

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