Ученые прочитали обожженный вулканом 2000-летний папирус, не разворачивая его: как это удалось (фото)

Вулкан / © Associated Press

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Ученые смогли прочитать древний папирус, около 2000 лет назад обуглившийся во время извержения Везувия.

Об этом пишет gizmodo.

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Речь идет о папирусе PHerc. 1667, один из многочисленных свитков, хранившихся в знаменитой Вилле папирусов в Геркулануме. В июне 2026 года команда проекта Vesuvius Challenge смогла впервые полностью виртуально развернуть и расшифровать один из таких свитков.

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Композитное изображение, демонстрирующее попытку развернуть свиток PHerc. 118, осуществленную в 1998 году. Источник: Бодлианская библиотека Оксфордского университета.

Что удалось найти внутри

Папирологи смогли прочесть 22 колонки греческого текста на примерно 1,4 метра папируса.

Предварительный анализ показал, что текст, вероятно, философский трактат об этике. В частности, речь идет о стоическом учении, которое касается человеческой природы, импульсов и нравственного развития человека.

Именно открытие стало результатом работы Vesuvius Challenge — международного проекта и конкурса, начатого в 2023 году. Его цель состоит в том, чтобы с помощью цифровых технологий прочесть тексты Геркуланума, ранее считавшиеся фактически потерянными.

В рамках проекта исследователям уже удалось восстановить первое слово, первые абзацы, а теперь прочесть целый свиток.

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Почему свитки нельзя было просто развернуть

Виллу папирусов в Геркулануме открыли еще в XVIII веке. По словам папирологи Неаполитанского университета Федерико II Федерики Николарди, это единственная известная библиотека римской и греческой эпох с сохранившейся коллекцией.

Проблема заключалась в том, что свитки были чрезвычайно хрупкими. После извержения Везувия они обуглились и превратились в карбонизированный материал. Попытки физически развернуть такие папирусы могли привести к их разрушению.

Именно поэтому исследователи стали искать способ прочитать текст, не открывая свиток.

Одним из ключевых участников этой работы стал Брент Силз, руководитель Digital Restoration Initiative в Университете Кентукки. Еще в 1990-х он занимался цифровой реставрацией древних рукописей, а с 2004 года начал работать и с геркуланумскими свитками.

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Идея использовать компьютерную томографию возникла после знакомства Силза с хирургом, работавшим с рентгеновской КТ. Исследователь начал рассматривать возможность «просветить» свиток рентгеновскими лучами и воспроизвести его внутреннюю структуру цифровым способом.

После примерно 15 лет разработок команда Силза в 2015 году смогла виртуально развернуть обугленный свиток с Эн-Геди с помощью рентгеновской томографии и компьютерного зрения.

Как ученые «развернули» свиток

Для работы с папирусом PHerc. 1667 г. исследователи первоначально сделали внешние фотографии свитком. На их основе была создана нейлоновая сетка с помощью 3D-печати, которая позволила транспортировать артефакт в синхротронную установку для рентгеновской микротомографии.

Папирус состоит из растительных волокон. Его структура формирует своеобразный повторяющийся трубчатый рисунок с участками, которые можно идентифицировать на сканах.

Далее специальная команда полуавтоматически отслеживала отдельные волокна. Это помогло исследователям понять, как цифрово деформировать условно идеальную модель свитка в соответствии с его реальной формой на изображениях.

Отдельные алгоритмы могли выявлять следы чернил. Однако сами модели не имели достаточного контекста, чтобы полностью распознавать буквы. Здесь к работе приобщались папирологи: они анализировали изображения, помогали читать следы чернил и создавали данные для дальнейшего обучения моделей.

Папирологиня Федерика Николарди вспоминала, что впервые получила данные по части PHerc. 1667 во время рождественских праздников. На тот момент она уже могла видеть около 10 колонок текста, которые, по ее словам, читались очень хорошо.

Впоследствии исследователи получили изображение свитка на всю длину и поняли, что имеют полный текст.

Важную роль сыграл открытый конкурс

Во время пандемии в Силз обратился инвестор из Кремниевой долины Нат Фридман. Он предложил превратить поиск способа чтения свитков в открытый конкурс.

Так, в 2023 году появился Vesuvius Challenge. Идея заключалась в том, чтобы привлечь к проблеме не только узкий круг специалистов, но и исследователей, программистов и других участников со всего мира.

Для команды Силза это означало необходимость обнародовать свои разработки, методы и наборы данных.

В результате сотни людей присоединились к конкурсу, а часть участников стала членами исследовательской команды. Среди них — технический руководитель проекта Джорджо Анджелотти и ученый Шон Джонсон.

Команда проверяет результаты участников конкурса и постоянно усовершенствует инструменты для анализа фрагментов свитков. Отдельные этапы работы предполагают подготовку результатов к конференциям и публичным презентациям.

Полное прочтение PHerc. 1667 год стал одним из таких ключевых этапов.

Это только начало

PHerc. 1667 — лишь одна из сотен свитков, сохранившихся после извержения Везувия. Причем Виллу папирусов до сих пор не раскопали полностью.

Брент Силз отмечает, что исследователи, вероятно, видели лишь небольшую часть свитков, которые могли находиться в вилле на момент извержения. По его словам, если в будущем найдут новые папирусы, это может стать величайшим открытием материалов античной классики в истории.

Впрочем, даже среди уже доступных свитков значительно сложнее для исследования образцы. Некоторые имеют сильно сжатые участки, отделенные части или загрязнения грязью и другими материалами, поэтому их структура существенно деформирована.

Исследователи не исключают, что часть таких свитков прочитать полностью может быть невозможно. В то же время, они планируют продолжать работу даже с небольшими фрагментами.

Для этого требуются автоматизация процесса, сканирование с более высоким разрешением и усовершенствование технологий, позволяющих обнаруживать и делать более читабельными следы чернил.

Силз отмечает, что информация, вероятно, до сих пор остается внутри этих обугленных свитков. Нужны только правильный способ сканирования, достаточное разрешение и программное обеспечение, способное увидеть то, что глаз не может рассмотреть непосредственно.

Именно поэтому исследователи не исключают возможности, что будущие технологии позволят прочитать даже наиболее поврежденные папирусы.

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