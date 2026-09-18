Свадьба

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Решение женщины оставить девичью фамилию или взять двойную после свадьбы оказалось статистически связанным с более высоким риском распада брака.

Ученые из Института семейных исследований (IFS) обнаружили существенную разницу в продолжительности и прочности союзов в зависимости от традиции выбора фамилии.

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По данным анализа опросов Pew Research Center и данных о разводе, супруги, не имеющие общей фамилии, разводятся на 50% чаще.

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Молодожены с общей фамилией при разрыве проживают вместе в среднем 12 лет, тогда как пары с разными фамилиями или дефисным написанием распадаются уже через 8–10 лет. Эта тенденция сохраняется независимо от возраста супругов и наличия или количества детей в семье. В то же время около 88% белых женщин и 92% женщин с консервативными взглядами выбирают фамилию мужчины, а среди либеральных, образованных и менее религиозных женщин этот показатель составляет около 70%.

Исследователи отмечают, что сама по себе фамилия не обязательно является первопричиной развода, поскольку здесь действует фактор личного выбора. Женщины, покидающие девичью фамилию, обычно имеют более либеральные взгляды и проще относятся к самостоятельной жизни или разрыву отношений, которые их не устраивают.

В то же время, ученые выделяют и два непосредственных фактора: пары с одинаковой фамилией чаще демонстрируют командный подход и более высокий уровень доверия, а сложная бюрократическая процедура изменения документов «обратно» может выступать дополнительным сдерживающим фактором во время временных кризисов.

Ученые подытоживают, что хотя принудительное изменение фамилии не спасет проблемный брак, открытое обсуждение этого вопроса перед свадьбой помогает парам лучше понять ценности и готовность к компромиссам в будущем.

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