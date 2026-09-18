У парах, де жінка не взяла прізвище чоловіка, ймовірність розлучення на 50% вища — дослідження

Весілля / © instagram.com/d.ak.ot.a

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Рішення жінки залишити дівоче прізвище або взяти подвійне після весілля виявилося статистично пов’язаним із вищим ризиком розпаду шлюбу.

Науковці з Інституту сімейних досліджень (IFS) виявили суттєву різницю в тривалості та міцності союзів залежно від традиції вибору прізвища.

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За даними аналізу опитувань Pew Research Center та даних про розлучення, подружжя, які не мають спільного прізвища, розлучаються на 50% частіше.

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Молодята зі спільним прізвищем у разі розриву проживають разом у середньому 12 років, тоді як пари з різними прізвищами чи дефісним написанням розпадаються вже через 8–10 років. Ця тенденція зберігається незалежно від віку подружжя та наявності чи кількості дітей у сім’ї. Водночас близько 88% білих жінок і 92% жінок із консервативними поглядами обирають прізвище чоловіка, а серед ліберальних, освічених та менш релігійних жінок цей показник становить близько 70%.

Дослідники зазначають, що саме по собі прізвище не обов’язково є першопричиною розлучення, оскільки тут діє фактор особистого вибору. Жінки, які залишають дівоче прізвище, зазвичай мають більш ліберальні погляди та простіше ставляться до самостійного життя чи розриву стосунків, які їх не влаштовують.

Водночас науковці виділяють і два безпосередні чинники: пари з однаковим прізвищем частіше демонструють командний підхід і вищий рівень довіри, а складна бюрократична процедура зміни документів «назад» може виступати додатковим стримуючим фактором під час тимчасових криз.

Науковці підсумовують, що хоча примусова зміна прізвища не врятує проблемний шлюб, відкрите обговорення цього питання перед весіллям допомагає парам краще зрозуміти цінності та готовність до компромісів у майбутньому.

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