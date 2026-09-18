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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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2 хв

Як українською гарно назвати Віру, Надію та Любов: милозвучні форми імен

Як лагідно назвати Віру, Надію та Любов: красиві українські варіанти.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
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Як українською гарно назвати Віру, Надію та Любов:

Як українською гарно назвати Віру, Надію та Любов:

Віра, Надія та Любов — добре знайомі українцям жіночі імена. Проте не всі знають, скільки красивих і лагідних форм вони мають. Деякі з них сьогодні можна почути рідко, хоча вони зафіксовані в українських словниках. Розповідаємо, як можна ніжно називати Віру, Надію та Любов і як правильно звертатися до власниць цих імен.

Як лагідно назвати Віру

У словнику-довіднику Лариси Скрипник та Ніни Дзятківської «Власні імена людей» для імені Віра зафіксовані такі розмовні та пестливі форми: Віронька, Вірочка, Віруня, Вірунька, Віруся, Віруська, Вірка, Вірця.

Тож лагідно Віру можна називати Вірочкою, Віронькою, Вірунею або Вірусею.

Як лагідно назвати Надію

У тому ж словнику для імені Надія наведено низку розмовних і пестливих форм: Надієнка, Надієчка, Надінька, Надійка, Надійська, Надійця, Надісечка, Надісенька, Надіюся, Надюшенька, Надя, Надька.

Серед лагідних варіантів можна використовувати Надієчка, Надійка, Надісенька або Надіюся.

Як лагідно назвати Любов

Особливо багато варіантів має ім’я Любов. Словник Скрипник-Дзятківської фіксує такі форми:

Люба, Любонька, Любочка, Любина, Любинка, Любинонька, Любиночка, Любка, Любця, Любуня, Любуненька, Любунечка, Любуся, Любусенька, Любусечка.

Тож звичне Люба — цілком українська форма. Для лагідного звертання також можна використовувати Любонька, Любочка, Любуня, Любуся.

Як правильно звертатися

Коли безпосередньо звертаємося до людини, в українській мові потрібно використовувати кличний відмінок.

Тому правильно: Віро! Надіє! Любове!

Особливо незвично для декого може звучати «Любове», проте саме така форма відповідає українському відмінюванню.

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