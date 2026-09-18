- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 219
- Час на прочитання
- 2 хв
Як українською гарно назвати Віру, Надію та Любов: милозвучні форми імен
Як лагідно назвати Віру, Надію та Любов: красиві українські варіанти.
Віра, Надія та Любов — добре знайомі українцям жіночі імена. Проте не всі знають, скільки красивих і лагідних форм вони мають. Деякі з них сьогодні можна почути рідко, хоча вони зафіксовані в українських словниках. Розповідаємо, як можна ніжно називати Віру, Надію та Любов і як правильно звертатися до власниць цих імен.
Як лагідно назвати Віру
У словнику-довіднику Лариси Скрипник та Ніни Дзятківської «Власні імена людей» для імені Віра зафіксовані такі розмовні та пестливі форми: Віронька, Вірочка, Віруня, Вірунька, Віруся, Віруська, Вірка, Вірця.
Тож лагідно Віру можна називати Вірочкою, Віронькою, Вірунею або Вірусею.
Як лагідно назвати Надію
У тому ж словнику для імені Надія наведено низку розмовних і пестливих форм: Надієнка, Надієчка, Надінька, Надійка, Надійська, Надійця, Надісечка, Надісенька, Надіюся, Надюшенька, Надя, Надька.
Серед лагідних варіантів можна використовувати Надієчка, Надійка, Надісенька або Надіюся.
Як лагідно назвати Любов
Особливо багато варіантів має ім’я Любов. Словник Скрипник-Дзятківської фіксує такі форми:
Люба, Любонька, Любочка, Любина, Любинка, Любинонька, Любиночка, Любка, Любця, Любуня, Любуненька, Любунечка, Любуся, Любусенька, Любусечка.
Тож звичне Люба — цілком українська форма. Для лагідного звертання також можна використовувати Любонька, Любочка, Любуня, Любуся.
Як правильно звертатися
Коли безпосередньо звертаємося до людини, в українській мові потрібно використовувати кличний відмінок.
Тому правильно: Віро! Надіє! Любове!
Особливо незвично для декого може звучати «Любове», проте саме така форма відповідає українському відмінюванню.