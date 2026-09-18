Батько 14-річного хлопця, який майже 20 років тому загадково зник на вокзалі, повідомив болісні новини

Ендрю Госден / © ladbible.com

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Батько 14-річного хлопця Ендрю Госдена, який 19 років тому загадково зник після прибуття на лондонський вокзал, повідомив болісні новини про стан своєї родини та перебіг розшуків.

Про це пише видання LADbible.

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Ендрю зник у вересні 2007 року. Замість того, щоб поїхати до школи, підліток зняв зі свого рахунку 200 фунтів стерлінгів, повернувся додому, перевдягнувся зі шкільної форми у цивільний одяг та купив квиток в один кінець з Донкастера до Лондона.

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Камери відеоспостереження зафіксували його на вокзалі Кінґс-Кросс, проте через помилку школи та затримку поліції записи вилучили лише через 27 днів. Через це слід хлопця остаточно втратився, а його подальша доля залишилася таємницею.

Ендрю Госден / © ladbible.com

У новому зверненні батько зниклого підлітка Кевін Госден зізнався, що майже за два десятиліття родина так і не отримала жодних відповідей про долю сина, якому сьогодні мало б виповнитися вже 33 роки.

Чоловік розповів, що через важку депресію, тривожність та відсутність будь-яких зрушень у справі він більше не в змозі знаходити слова для блогу. Він також змушений відмовляти документалістам, адже повторення цієї історії щоразу завдає родинному колу невимовного болю.

Попри численні арешти підозрюваних протягом років, поліція так і не висунула нікому офіційних звинувачень. Наразі правоохоронці Південного Йоркширу запевняють, що продовжують перевіряти будь-яку нову інформацію щодо зникнення Ендрю та закликають свідків звертатися до поліції.

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Нагадаємо, на Чернігівщині загадково зник 14-річний хлопець. Його шукали три дні і, на жаль, знайшли мертвим. У поліції зазначили — є підстави вважати, що смерть була неприродною.

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