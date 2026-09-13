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Під час шторму затонув пором з пасажирами: 140 осіб зникли безвісти
На борту судна перебували понад 240 людей. Зв’язок із ним було втрачено близько 02:00 неділі.
Пасажирський пором Virgo Transport 8 затонув у Яванському морі біля узбережжя Індонезії. На борту перебували 243 особи — 213 пасажирів та 30 членів екіпажу. Судно випливало з Сурабаї на острові Ява в Банджармасін на Борнео і потрапило у сильний шторм.
Про це пише CNN.
Відомо, що екіпаж втратив зв’язок із судном. До цього пором встиг пройти 500 кілометрів. За даними влади, рятувальникам вдалося виявити та підняти з води 103 особи. Одна людина загинула, ще близько 140 вважаються зниклими безвісти.
Рятувальна операція триває. Тих, хто вижив, планують доправити до портв на сході Яви, а рятувальники продовжують пошуки зниклих.
Virgo Transport 8 — 119-метрове судно, якому було 39 років. Поромне сполучення має велике значення для Індонезії: країна налічує понад 17 тисяч островів і пороми використовуються для перевезень між ними.
Нагадаємо, у Чорному морі затонуло судно. 10 українських моряків врятовані турецьким кораблем.