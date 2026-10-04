Серце може "помолодшати" після пересадки: що виявили вчені

Серце / © pexels.com

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Вік донорського серця після трансплантації може виявитися не таким незмінним, як вважалося раніше. Нове дослідження показало, що орган здатний частково "підлаштовуватися" під біологічний вік нового організму.

Про це йдеться у дослідженні під керівництвом молекулярного біолога Джессі Поганіка з Гарвардської медичної школи. Роботу оприлюднили як препринт на bioRxiv — вона ще не пройшла рецензування.

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Спочатку науковці провели експерименти на мишах. Вони пересаджували серця між молодими та старими тваринами, а через чотири-шість місяців аналізували зміни метилювання ДНК — одного з показників, які використовують для оцінки біологічного віку.

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Результати показали: старі серця в молодих мишах демонстрували ознаки омолодження. Водночас молоді серця, пересаджені старшим тваринам, біологічно старіли швидше.

Що виявили у людей

Дослідники також проаналізували архівні зразки тканин серця 11 людей, які перенесли трансплантацію. Вік донорів і реципієнтів у деяких випадках суттєво відрізнявся.

Аналіз показав подібну тенденцію: біологічний вік пересадженого серця більше відповідав віку реципієнта, ніж віку людини, від якої орган отримали.

Науковці також вивчили дані про роботу сердець сотень реципієнтів приблизно через рік після трансплантації. Деякі показники структури та функції органа також сильніше корелювали саме з віком реципієнта.

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Чому це може бути важливо

Якщо результати підтвердяться у масштабніших дослідженнях, вони можуть вплинути на підходи до відбору донорських органів. Зокрема, старший календарний вік серця може не завжди означати, що воно буде гіршим варіантом для молодшого реципієнта.

Втім, робити остаточні висновки поки рано. Дослідження ще не пройшло рецензування, а людська вибірка становила лише 11 пацієнтів. Крім того, вчені поки не встановили, чи означає біологічне "омолодження" кращі довгострокові результати для реципієнтів.

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