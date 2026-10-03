Вчені назвали точну дату Судного дня: до неї залишилося трохи більше місяця

Судний день / © ТСН

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Учені ще понад 60 років тому спробували математично визначити дату, коли людство нібито може зіткнутися з катастрофічною межею. За їхніми розрахунками, «Судний день» мав настати 13 листопада 2026 року — тобто до цієї дати залишилося трохи більш як місяць.

Про це повідомило видання Unilad.

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Йдеться про наукову працю фізика Гайнца фон Ферстера та його колег, опубліковану 1960 року під назвою «Судний день: п’ятниця, 13 листопада 2026 року нашої ери».

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Дослідники аналізували, як змінювалася чисельність населення Землі приблизно від початку нашої ери до 1958 року. На той момент кількість людей зростала дедалі швидше, тому науковці спробували продовжити цю тенденцію математично.

За отриманою моделлю, 13 листопада 2026 року чисельність населення теоретично мала б прямувати до нескінченності. Фон Ферстер назвав цю точку «Судним днем» і припускав, що за такого сценарію людство могло б зіткнутися не з голодом, а з критичним перенаселенням.

Приблизно до 1993 року фактична чисельність населення Землі вже почала помітно відставати від траєкторії, яку передбачали автори статті. Таким чином, тенденція, на якій ґрунтувалися їхні розрахунки, не збереглася.

Крім того, нині світова народжуваність є значно нижчою, ніж у 1960 році, що також суперечить сценарію нескінченного прискорення приросту населення.

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Цікаво й те, що сама дата — 13 листопада — могла бути обрана авторами не зовсім серйозно. Як з’ясувалося пізніше, саме цього дня народився Гайнц фон Ферстер.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що предки сучасної людини є на 200 тисяч років старшими, ніж традиційно вважалося. Археологи виявили нові викопні рештки гомінінів у Південній Африці, які свідчать, що вид Homo erectus з’явився близько 2 мільйонів років тому.

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