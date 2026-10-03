Угода з Путіним на мільярди: The New York Times розкрила зв’язки покупців "Лукойлу" з Трампом

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Потенційний продаж міжнародних активів російської нафтової компанії «Лукойл» може принести значну вигоду інвесторам, які мають ділові зв’язки з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише The New York Times.

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Йдеться про багатомільярдну угоду, яку обговорюють у межах ширших контактів адміністрації Трампа з Росією щодо завершення війни в Україні.

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Серед претендентів на активи «Лукойлу» — консорціум на чолі з американським мільярдером Тоддом Бойлі, який підтримував Трампа фінансово, а також близькосхідні інвестори, пов’язані з Джаредом Кушнером та родиною спецпредставника США Стіва Віткоффа.

Частина домовленостей із Москвою

За даними видання, питання продажу «Лукойлу» обговорювалося під час зустрічі Віткоффа і Кушнера з Володимиром Путіним у Кремлі 5 вересня. Американська сторона розглядає економічну угоду як один зі способів налагодити відносини з Москвою та стимулювати її до компромісу щодо України.

При цьому схвалення продажу з боку США дозволило б вивести активи з-під американських санкцій і суттєво підвищити їхню вартість. Остаточне рішення ще не ухвалене й потребує погодження американської влади.

Хто може купити активи «Лукойл»

Одним із головних претендентів є Тодд Бойлі, співвласник бейсбольного клубу «Лос-Анджелес Доджерс», який у 2025 році пожертвував загалом $2 млн політичним структурам, що підтримували Трампа. До консорціуму також можуть увійти катарські та еміратські інвестори, які мають бізнесові зв’язки з Кушнером і родиною Трампа.

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The New York Times наголошує, що немає ознак того, що самі Віткофф чи Кушнер отримають прибуток від угоди. Водночас видання звертає увагу на тісне переплетення бізнесових зв’язків учасників потенційної покупки з оточенням президента США.

Угода ще не є остаточною, а її вартість і структура наразі залишаються невідомими. «Лукойл» раніше оцінював свої міжнародні активи приблизно у $20 млрд.

Трамп хоче укласти угоди з диктатором Путіним — останні новини

Тим часом спецпосланець президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмітрієв провів у Вашингтоні переговори з американськими посадовцями. Головною темою стала потенційна співпраця в енергетичній сфері США та РФ після завершення війни в Україні. Як пише The Telegraph, президент США Дональд Трамп почав шукати вигоди від РФ ще до того, як в Україні закінчиться війна.

Окрім того, Дональд Трамп заявив про підготовку масштабної домовленості з Білоруссю. Йдеться про закупівлю калійних добрив. Цей крок Трампа свідчить про зміну пріоритетів Вашингтона — відмову від послуг ключового канадського постачальника на користь союзника Кремля.

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Нагадаємо, переговори спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі тривали майже три години. Американські представники залишили територію Кремля без коментарів для журналістів.

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