США пригрозили Європі через дизель: у ЗМІ дізналися, що вимагає Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація Дональда Трампа вимагає від Німеччини та Франції випустити на ринок резервні запаси дизеля, щоб зупинити зростання цін. У разі відмови США погрожують припинити експорт пального до Європи.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

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За даними джерел, США просять Євросоюз виділити 120 мільйонів барелів дизеля за наступні пів року. Сам Вашингтон може обмежити власний експорт, аби здешевити пальне всередині країни перед листопадовими виборами.

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Через це Єврокомісія, Німеччина, Франція, Італія, Британія та Ірландія обговорили розблокування резервів телефоном. Проте в Мінекономіки Німеччини зазначили, що Міжнародне енергетичне агентство офіційно про це ще не просило.

Водночас США незадоволені Парижем і Берліном, бо ті не виконали попередніх домовленостей щодо нафтових запасів.

«В інтересах Європи співпрацювати зі Сполученими Штатами, оскільки ми шукаємо різні шляхи для збільшення поставок нафтопродуктів та зниження витрат для споживачів», — заявив Reuters чиновник зі США.

Окрім цього, міністр енергетики США Кріс Райт підтвердив наявність суттєвих дефіцитів на ринку.

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«Ми втратили частину експорту дизельного палива з Близького Сходу, хоча ми його відновлюємо, і ми втратили експорт дизельного палива з Китаю. Тож це багато перебоїв», — зазначив Райт.

Дефіцит та зростання цін спричинені сукупністю факторів. Наприклад, воєнними діями навколо Ірану, атаками України на російські нафтопереробні заводи, продовженням заборони на експорт пального з РФ до кінця жовтня. А ще рішенням Китаю призупинити експорт для забезпечення власних потреб. Після введення ембарго на російські нафтопродукти Європа стала суттєво залежною від постачань із США.

У Міністерстві енергетики Франції від коментарів утрималися. В Єлисейському палаці повідомили, що президент Еммануель Макрон не обговорював це питання з Трампом на Генасамблеї ООН. Однак він ініціює відеоконференцію лідерів G7 для координації дій щодо світового паливного ринку та спільного вивільнення резервів разом із МЕА.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що проблеми з дизельним пальним спричинені передусім ударами України по російських нафтопереробних заводах, а не ситуацією на Близькому Сході.

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Раніше ми писали, що нафта здорожчала після того, як Дональд Трамп відхилив мирну пропозицію Ірану щодо врегулювання конфлікту в Ормузькій протоці.

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