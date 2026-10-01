Помідори з яйцем і сиром: рецепт сніданку за 10 хвилин

Помідори з яйцем і сиром instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Реклама

Якщо звичний омлет уже трохи набрид, саме час надати йому форми. Для цього рецепта помідори нарізають товстими кружальцями, а м’яку серединку змішують із яйцями, шинкою та сиром. Потім начинку повертають у томатні «рамки» та обсмажують до золотистої скоринки. У результаті отримуєте щось середнє між омлетом, гарячою закускою та овочевим сніданком. Смачно, швидко та без зайвого посуду, про це розповіли на сторінці samura_cooking

Інгредієнти великі стиглі помідори 2 шт. яйця 2 шт. варена шинка 50 г тертий сир 50 г сіль олія свіжа зелень

Приготування

Помідори наріжте товстими кружальцями. Обережно вийміть м’яку серединку та залиште щільні томатні «рамки». Розігрійте пательню на середньому вогні та злегка змастіть її олією. Викладіть помідорні кружальця. М’якуш, який ви вийняли з помідорів, перекладіть у миску. Додайте яйця, дрібно нарізану шинку, тертий сир і трохи солі. Перемішайте до однорідності. Обережно наповніть кожну томатну «рамку» яєчною сумішшю. Готуйте на середньому вогні, доки яйце повністю не схопиться, а низ не стане золотистим. Подавайте одразу, поки страва гаряча. Перед подаванням можна посипати свіжою зеленню, наприклад, кропом, петрушкою чи зеленою цибулею.

Начинку цієї страви легко адаптувати під себе, наприклад, замінити шинку беконом чи овочами, та обрати улюблений сир.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів