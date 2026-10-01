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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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114
Час на прочитання
1 хв

У корсеті кольору шартрез і з глибоким декольте: Флоренс П’ю влаштувала модну провокацію на прем’єрі

Акторка привернула увагу ефектним вбранням від Vivienne Westwood.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Флоренс П’ю

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю відвідала нью-йоркську прем’єру серіалу Netflix «На схід від Едему» (East of Eden), яка відбулася у готелі The Plaza. Акторка, яка зіграла у проєкті Кеті Еймс, позувала перед фотографами разом із колегами зі стрічки.

Флоренс П’ю з колегами / © Associated Press

Флоренс П’ю з колегами / © Associated Press

Флоренс сяяла перед публікою у кутюрному ансамблі від Vivienne Westwood. Він складався з корсета відтінку шартрез із глибоким декольте, застібкою-блискавкою спереду, чорною вишивкою камінням та лелітками, високими скульптурними деталями на плечах, об’ємними рукавами і з довгої атласної спідниці сіро-графітового відтінку зі шлейфом.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Образ П’ю доповнили коштовності Bulgari: масивне золоте кольє із зеленим і білим камінням, лаконічні сережки і каблучки з діамантами.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

У Флоренс була цікава зачіска: її волосся зібрали у високе складне укладання з великими ретрохвилями і завитками. У макіяжі візажисти зробили акцент на очах за допомогою сріблястих тіней і чорних стрілок, а губи підкреслили матовою помадою натурального відтінку.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Нагадаємо, Флоренс П’ю з’явилась у Нью-Йорку у романтичному ромпері кольору вершкового масла і з білим мереживом.

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