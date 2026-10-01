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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україна вперше застосувала власну тактичну балістичну ракету FP-7: Зеленський показав відео

Президент Зеленський показав запуск першої української тактичної балістики FP-7.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Тактична балістика FP-7: Зеленський заявив про перше бойове застосування

Тактична балістика FP-7: Зеленський заявив про перше бойове застосування / © Володимир Зеленський

Сили оборони України вперше успішно застосували в бою нову вітчизняну тактичну балістичну ракету FP-7.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, оприлюднивши відповідні відеокадри.

«Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат», — написав він.

Глава держави пообіцяв, що далі відбудеться запуск таких ракет у серійне виробництво.

На оприлюдненому відео зафіксовано запуск нової ракети. Деталі щодо точних технічних характеристик, дальності ураження та конкретної цілі, по якій відпрацювала FP-7, наразі не розголошуються.

Нагадаємо, що Україна досі не мала власної балістичної ракети.

Нардеп Ярослав Железняк проаналізував публічну інформацію, виявивши понад 60 заяв про українську балістику від 2023 року і дотепер.

У липні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна вже близька до створення власних балістичних ракет і значно наростила виробництво зброї.

Проте через місяць президент Зеленський розповів, що гальмує українську балістику.

Також у серпні українська компанія Fire Point запевнила, що завершила наземний етап випробувань балістичної ракети та готується до її застосування для ударів по території РФ.

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