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Україна вперше застосувала власну тактичну балістичну ракету FP-7: Зеленський показав відео
Президент Зеленський показав запуск першої української тактичної балістики FP-7.
Сили оборони України вперше успішно застосували в бою нову вітчизняну тактичну балістичну ракету FP-7.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, оприлюднивши відповідні відеокадри.
«Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат», — написав він.
Глава держави пообіцяв, що далі відбудеться запуск таких ракет у серійне виробництво.
На оприлюдненому відео зафіксовано запуск нової ракети. Деталі щодо точних технічних характеристик, дальності ураження та конкретної цілі, по якій відпрацювала FP-7, наразі не розголошуються.
Нагадаємо, що Україна досі не мала власної балістичної ракети.
Нардеп Ярослав Железняк проаналізував публічну інформацію, виявивши понад 60 заяв про українську балістику від 2023 року і дотепер.
У липні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна вже близька до створення власних балістичних ракет і значно наростила виробництво зброї.
Проте через місяць президент Зеленський розповів, що гальмує українську балістику.
Також у серпні українська компанія Fire Point запевнила, що завершила наземний етап випробувань балістичної ракети та готується до її застосування для ударів по території РФ.