Путін знайшов конкурента у створенні "тупикового, похмурого й антигуманного суспільства"

Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що стрімке поширення штучного інтелекту може призвести до знеособлення людей і створення суспільства, яке він назвав «тупиковим, похмурим і антигуманним».

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ із посиланням на заяви диктатора.

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За словами Путіна, експерти дедалі частіше висловлюють занепокоєння через наслідки поширення технологій штучного інтелекту.

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«Експерти все частіше говорять — поширення ШІ може стати черговою спробою привести всіх до знеособлення», — заявив він.

Путін також зазначив, що людству ще належить навчитися жити зі штучним інтелектом.

Окремо російський президент висловився про можливість виникнення так званого «цифрового тоталітаризму». За його словами, за певного розвитку ШІ така система може мати ті самі характеристики, що й тоталітарні суспільства минулого.

«Такий цифровий тоталітаризм буде таким самим тупиковим, похмурим і антигуманним, як і відомі нам приклади тоталітарних суспільств минулого», — сказав Путін.

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Раніше очільник Кремля Володимир Путін знову пригрозив Заходу, заявивши про відсутність гарантій щодо невикористання ядерної зброї та швидке настання «точки неповернення».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що український глава Володимир Зеленський нібито не брав частину американського озброєння, бо Україна не мала авіації та інших засобів для його застосування.

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