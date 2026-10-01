"Має вистрілити": Путін знову пригрозив Заходу ядерною зброєю

Володимир Путін / © Associated Press

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Очільник Кремля Володимир Путін видав нову порцію погроз на адресу Заходу, заявивши про відсутність гарантій щодо невикористання ядерної зброї та швидке настання «точки неповернення».

Про це російський диктатор сказав під час засідання дискусійного клубу «Валдай», повідомляють пропагандистські ресурси РФ.

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Виступаючи з черговими залякуваннями, Путін зауважив, що політика ескалації та санкцій не буває односторонньою, а на будь-які кроки слідуватиме дзеркальна відповідь.

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«Момент, коли вже нічого не можна буде змінити, може настати дуже швидко і несподівано для всіх», — заявив очільник Кремля.

Натякаючи на можливу ядерну ескалацію, диктатор використав відому метафору.

«Якщо рушниця висить на сцені, то зрештою вона має вистрілити», — підкреслив він, додавши, що гарантій стримання ядерних держав від застосування такої зброї зараз немає.

Далі Путін висловив думку, що збройні протистояння нібито є «невід’ємною частиною існування людства», тому наразі варто порушити питання про правила їхнього ведення.

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Водночас він видав чергову цинічну заяву про діяльність загарбницької армії РФ. За його словами, російські військові під час виконання завдань нібито завжди керуються «незмінністю гуманітарних норм», що повністю суперечить реальним воєнним злочинам Росії.

Заяви Путіна про ядерну зброю — останні новини

Нагадаємо, раніше Росія попередила НАТО про готовність застосувати ядерну зброю, якщо країни Альянсу спробують ізолювати Калінінградську область від решти території РФ.

Згодом представник російського диктатора Володимира Путіна стверджував, що Москва нібито чує всі заяви, які лунають щодо Калінінграда. Пєсков заявив, що попередження Росії про наслідки можливих спроб блокади Калінінграда — це не конфронтаційна заява.

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що людство наближається до «вирішального моменту» через масштабні геополітичні трансформації.

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До слова, Володимир Путін знову озвучив свою версію причин повномасштабної війни проти України та заявив, що Росія нібито була змушена взятися до зброї.

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