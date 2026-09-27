Зупинити Росію та Іран одним кроком: Келлог назвав країну, яка тримає ключі від миру

Кіт Келлог розкрив три кроки до миру в Україні / © скриншот з відео

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Колишній спеціальний посланник США по Україні, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог стверджує, що російський диктатор Владімір Путін має всі можливості для негайного завершення війни. Проте керівник Кремля серйозно побоюється внутрішніх наслідків, якщо вирішить повернути свої війська додому без досягнення заявлених цілей.

Про ситуацію на українському фронті та глобальний вплив Пекіна політик розповів в ефірі телеканалу Fox Business.

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Чому Росія не перемагає

Українські сили продовжують успішно чинити запеклий опір російському просуванню і дедалі частіше завдають точних ударів по об’єктах у глибині Росії. За словами американського експерта, українці довели свою високу боєздатність і ніколи добровільно не відмовляться від власних територій.

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«З росіянами було б дуже легко закінчити цю війну завтра, і все, що потрібно зробити Путіну, це оголосити про свою перемогу і піти додому», — пояснив Кіт Келлог.

Зараз російська армія не має достатнього бойового потенціалу, щоб захопити та контролювати всю територію сусідньої держави. Окупантам не вдалося форсувати Дніпро чи захопити Київ, а їхні територіальні здобутки є абсолютно мізерними порівняно з втратами.

«Він просто приносить у жертву війська на величезному рівні — близько 30 тисяч солдатів на місяць, що майже неможливо повірити», — наголосив генерал.

Для порівняння американський військовий нагадав про сумний досвід Радянського Союзу під час багаторічної війни в Афганістані. Тоді радянська влада вивела свої війська з країни після загальної втрати близько 18 тисяч солдатів за весь період бойових дій.

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«Він просто повинен усвідомити, що ця війна нічим добрим для нього не закінчиться», — переконаний колишній посадовець.

Роль Китаю у світових конфліктах

Глобальним каталізатором нестабільності сьогодні виступає Китай, який надає критичну підтримку одразу двом агресивним режимам. Пекін активно допомагає Росії продовжувати війну проти України та водночас забезпечує технологічну підтримку Ірану.

«Якщо ви знайдете підхід до Китаю, ви зможете фактично зупинити війну в Україні та війну в Ірані», — підкреслив Кіт Келлог.

На його думку, Сполучені Штати повинні використати свої економічні та військові важелі впливу, щоб змусити китайське керівництво припинити таку деструктивну політику. Саме ефективний дипломатичний тиск на Пекін має стати головним пріоритетом для американської влади у найближчій перспективі.

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«Треба сказати китайцям, щоб вони припинили це робити, адже ми повністю контролюємо нафту, яка йде до Китаю», — додав військовий експерт.

Кіт Келлог про війну в Україні — останні новини

Наприкінці серпня Кіт Келлог заявляв, що Росія не має достатніх ресурсів для досягнення заявлених Кремлем цілей у війні. Американський генерал назвав головною проблемою Москви виснаження ресурсів та великі втрати російської армії, а також припустив, що ситуація для Путіна поступово погіршується.

Водночас Келлог попереджав, що російський президент не обмежується нинішніми територіальними цілями. У серпні генерал заявив, що Путін може прагнути захопити Одеську та Запорізьку області, а не лише ті території, на які Москва претендує офіційно.

Того ж місяця Келлог розповідав про можливість нової мобілізації в Росії та називав її ознакою слабкості Кремля. За його оцінкою, якщо російська влада буде змушена знову проводити масштабний набір людей до армії, це може свідчити про нездатність РФ досягати своїх цілей наявними силами.

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