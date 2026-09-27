Астрологиня назвала знаки зодіаку, які зраджують навіть тих, кого кохають

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Однак іноді буває й так, що почуття не охололи, а партнер однаково «ходить наліво», викликаючи здивування як близької людини, так і всіх навколо.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які зраджують навіть тих, кого кохають.

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Овен

Овни — особливо це стосується чоловіків цього знака, хоча й жінки часто грішать такою поведінкою — вважають себе завойовниками: що більше «трофеїв» вони можуть записати на свій рахунок, то краще — це зміцнює їхню самооцінку. Водночас щасливе сімейне життя, як вони вважають, не має жодного стосунку до їхніх пригод.

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Стрілець

Стрільці постійно перебувають у пошуках нових вражень, і особисті взаємини в цьому сенсі можуть змагатися лише з їхньою пристрастю до подорожей. Водночас їм дуже хочеться, щоб після повернення — як із далеких подорожей, так і з любовних пригод — вдома на них чекала кохана людина, яку вони ні на кого не проміняють.

Козоріг

Козороги вміють чітко розмежовувати сім’ю, яка є для них незмінною величиною, і легковажні захоплення, що є змінною величиною. За своє життя вони встигають пережити безліч романів різної тривалості, але завжди повертаються до коханої людини, яку не можуть собі дозволити втратити за жодних обставин.

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