ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які зраджують навіть тих, кого кохають

Заведено вважати, що зрада — ознака охолодження у стосунках між партнерами, які припинили цікавити одне одного.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Однак іноді буває й так, що почуття не охололи, а партнер однаково «ходить наліво», викликаючи здивування як близької людини, так і всіх навколо.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які зраджують навіть тих, кого кохають.

Овен

Овни — особливо це стосується чоловіків цього знака, хоча й жінки часто грішать такою поведінкою — вважають себе завойовниками: що більше «трофеїв» вони можуть записати на свій рахунок, то краще — це зміцнює їхню самооцінку. Водночас щасливе сімейне життя, як вони вважають, не має жодного стосунку до їхніх пригод.

Стрілець

Стрільці постійно перебувають у пошуках нових вражень, і особисті взаємини в цьому сенсі можуть змагатися лише з їхньою пристрастю до подорожей. Водночас їм дуже хочеться, щоб після повернення — як із далеких подорожей, так і з любовних пригод — вдома на них чекала кохана людина, яку вони ні на кого не проміняють.

Козоріг

Козороги вміють чітко розмежовувати сім’ю, яка є для них незмінною величиною, і легковажні захоплення, що є змінною величиною. За своє життя вони встигають пережити безліч романів різної тривалості, але завжди повертаються до коханої людини, яку не можуть собі дозволити втратити за жодних обставин.

Читайте також:

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie